Rudy Fernández hace saltar las alarmas en el Real Madrid: preocupación por su rodilla

Rudy Fernández cayó lesionado en las semifinales de la Supercopa de España y su presencia en el inicio de la temporada está en el aire. El alero, en un mal gesto de apoyo, se torció la rodilla y notó serias molestias. Rudy se echó al suelo rápidamente y con claras muestras de dolor pidió el cambio. La preocupación fue tal que hasta Pablo Laso, entrenador de Real Madrid, mostró sus dudas respecto al alcance.

"Me preocupa que lo de Rudy no haya sido un golpe y esta noche valoraremos su evolución", adelantó nada más terminar el partido contra el Lenovo Tenerife. De cumplirse los peores pronósticos, el alero no estaría ni en la final de la Supercopa de España ni en el inicio de la temporada de Liga Endesa previsto para la próxima semana. Un duro golpe para el Real Madrid, que ya tiene a Alberto Abalde lesionado en dicha posición.

La acción en concreto se produjo en el tercer cuarto, cuando el Real Madrid remaba a contracorriente para remontar el encuentro ante Tenerife. Rudy capturó un rebote sin demasiadas complicaciones y rápidamente giró el cuerpo para buscar el contraataque. Fue justo ahí, en un mal apoyo, donde Rudy acabó girándose la rodilla. Tal y como reflejan las imágenes, las molestias fueron instantáneas.

Rudy quedó tendido en el parqué durante algunos segundos y necesitó de la ayuda de los servicios médicos para poder abandonar la pista del Santiago Martín. Tanto su rostro como las palabras de su entrenador Pablo Laso dejan poco espacio a la esperanza. Tras un verano movido con Juegos Olímpicos, Rudy se vuelve a encontrar con unos problemas físicos que ya le han castigado en otras ocasiones en zonas como la espalda.

Pese a su lesión, el Real Madrid logró vencer al Lenovo Tenerife con una muy buena actuación de los fichajes, especialmente de Yabusele. "Con dos semanas en el equipo parece que lleva más tiempo con nosotros. Se ha integrado rápido, estoy muy contento por él y creo que ha sido un acierto su fichaje", celebró Pablo Laso en rueda de prensa.

Las lesiones no desaparecen

Las dolencias de Rudy Fernández recuperan el temor en el Real Madrid a los problemas físicos. Un miedo que el curso pasado acabó dejando muy tocada la plantilla merengue y que ha traído consigo hasta cuatro fichajes este verano. El equipo quiere tener fondo de armario para estar preparado y, por el momento, se está comprobando que era necesario.

A Rudy habría que sumarle la baja de Abalde, que a pocos días de la Supercopa se confirmó como baja por lesión en el torneo. Y, por si fuera poco, también están fuera de las canchas Anthony Randolph y Trey Thompkins. Ambos son lesiones del curso pasado y continúan recuperándose de sus problemas físicos para reincorporarse a la dinámica de equipo lo antes posible.

