El Real Madrid se juega ante el Celta el liderato de La Liga en el regreso al Santiago Bernabéu

Real Madrid y Celta de Vigo afrontan este domingo a las 21:00 horas la cuarta jornada del campeonato nacional de Liga con el objetivo de conseguir los tres puntos en uno de los partidos más especiales de los últimos años para el conjunto blanco. Una pandemia y unas obras faraónicas después, ambas todavía con vida, el club madridista regresa a su casa.

La cuarta fecha del torneo liguero estaba marcada como el regreso del Real Madrid a su estadio de siempre, el Santiago Bernabéu, abandonando por fin un Alfredo Di Stéfano que ha sido el lugar de batalla del mejor equipo del mundo y en el que se ha llegado incluso a ganar una liga, la del confinamiento. No obstante, tanto jugadores, cuerpo técnico como afición estaban deseando poder regresar a casa, algo que se producirá este domingo con la visita del equipo vigués.

No será un partido fácil ya que el Celta de Coudet se ha destapado como uno de los equipos más correosos del panorama nacional y no le pondrá las cosas nada fáciles a un Real Madrid que se está jugando el liderato de la competición. El equipo de Ancelotti se sitúa en la parte alta de la clasificación con 7 puntos en 9 partidos y está obligado a no dejarse puntos como local si quiere estar peleando por el título hasta las últimas jornadas en una temporada que se presenta apasionante.

El final de la semana ha sido de contrastes para el Real Madrid ya que ha recibido la buena noticia de la recuperación de muchos jugadores lesionados, algunos de ellos una importancia capital como el caso de Luka Modric, aunque también ha registrado bajas de gran consideración en su convocatoria.

'Carletto' deberá medir y controlar los esfuerzos de estos jugadores que afrontan el duelo después de un tiempo de baja y que podrían tener recaídas, aunque no es lo esperado y ni mucho menos lo deseado. Sin duda, la gran reaparición será la de un Luka Modric que apunta a titular para coger la manija de un centro del campo en el que sigue estando fuera Toni Kroos.

La defensa también recibe importantes refuerzos con el regreso de Nacho, que será titular en el centro de la zaga. La duda está en el lateral izquierdo. Marcelo y Ferland Mendy vuelven y Ferland Mendy vuelve tras haber sido baja en los últimos partidos y Miguel Gutiérrez aguarda su oportunidad. Partido muy importante para el jugador galo, que no ha vuelto a vestirse de corto desde el mes de mayo por una periostitis tibial.

En el centro del campo también habrá refuerzos y es que podría producirse el debut de Eduardo Camavinga como nuevo jugador del Real Madrid. Teniendo en cuenta la carga de minutos y viajes de jugadores como Casemiro o Fede Valverde, no sería de extrañar verle unos minutos en el verde del coliseo blanco.

Y si el Real Madrid tiene buenas noticias, también las tiene malas, ya que el otro fichaje del verano no podrá ser recibido por la afición madridista, unos 23.000 espectadores que llenarán lo poco que se puede de las gradas del Santiago Bernabéu por culpa de las restricciones. Alaba es baja por unas molestias musculares, algo que también le ha pasado a Gareth Bale.

El jugador galés ha llegado tocado de sus compromisos internacionales y en el último entrenamiento antes de afrontar el duelo contra el cuadro vigués ha tenido que decir basta. Pasará pruebas en las próximas horas para conocer el alcance de su problema en los isquiotibiales de su pierna derecha y el posible tiempo de baja. El otro jugador que se ha quedado fuera de la convocatoria y que ha sido sorpresa es Luka Jovic.

Un celta en crisis

Por su parte, el Celta de Vigo también presenta novedades en su convocatoria. Coudet ha citado a un total de 23 jugadores y recupera a José Fontán, Kevin Vázquez y Miguel Baeza, excanterano del Real Madrid. El técnico también podrá contar por primera esta temporada con dos hombres muy importantes como son Okay y Jeison Murillo, que llegarán algo faltos de rodaje eso sí.

Además de contar con todos los internacionales que han estado fuera en los últimos días, Coudet se lleva a dos jóvenes promesas del equipo filial como son Brais Rodríguez y Carlos Domínguez. Por lo demás, el peso del fútbol del conjunto gallego lo seguirán poniendo los habituales Iago Aspas, Santi Mina, Denis Suárez o Brais Méndez, líderes dentro y fuera de este Celta.

El conjunto de la ciudad de Vigo llega en plena crisis de resultados y tras un arranque de temporada realmente desastroso con solo un punto en tres partidos. Una derrota más podría poner a Coudet contra las cuerdas. El único aspecto positivo es que solo han encajado tres goles, aunque choca frontalmente con su pésimo bagaje ofensivo: un tanto. Amargar la fiesta del nuevo Bernabéu se presenta como el mejor revulsivo para encauzar el rumbo y levantar el vuelo.

