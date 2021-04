Laso se acuerda de Zidane: "El Madrid está obligado a mantener el espíritu"

El Real Madrid consiguió vencer al Lenovo Tenerife en la jornada de Liga Endesa de entre semana. El conjunto merengue tenía que dar la cara tras haber jugado domingo y jueves dos encuentros de absoluta relevancia. Y, pese al cansancio físico, el equipo madridista logró tumbar al tercer clasificado. Una victoria que, según Pablo Laso, demuestra el espíritu del equipo.

El entrenador del Real Madrid destacó el buen momento de forma de su plantilla y defendió el nivel que están dando durante toda la temporada pese a las constantes adversidades. Laso, que incluso comparó las situaciones con la que vive la sección de fútbol y la buena gestión de Zidane, recalcó que por encima de todo está el club y la imagen que debe dar la entidad.

Además, Pablo Laso reveló que Carroll jugó tocado ante Tenerife por unas molestias en la rodilla y habló por primera vez de la marcha de Deck a la NBA y del fichaje de Poirier. El francés, cabe recordar, ha firmado para lo que resta de temporada y tres campañas más.

Claves del partido

"Sabíamos que eran tras partidos muy exigentes, pero una vez más el equipo ha estado centrado desde el principio. Hemos tenido buenos momentos. Nos faltaba un poco de chispa para matar el partido. Pero sobre todo valorar el juego del rival, Tenerife no está donde está por casualidad. Tienen muchas armas. Sabíamos que sería un partido igualado, hemos podido rotar jugadores y la entrada de Carroll ha sido clave, además estaba tocado de la rodilla. Destacar también el trabajo defensivo de Taylor".

Objetivos

"Ahora mismo estamos ya clasificados para el playoffs, que es el primer objetivo. El segundo es quedar entre los cuatro primeros. Y por supuesto quedar lo más arriba posible, ahora tenemos una ventaja con el segundo y habla muy bien del equipo. Hemos perdido solo un partido en toda la temporada y con un calendario tan exigente habla muy bien de todo el grupo. Hay que pasar página rápidamente".

Carroll estaba tocado

"Carroll es un jugador que todos conocemos. Hay partidos en los que probablemente en la idea de partido piensas que es un buen día para él. Cuando ha llegado por la tarde, pensábamos que no podía jugar porque tenía la rodilla cargada. Hoy era un jugador importante, pero que le podía costar entrar. No le he podido meter en el primer tiempo, pero tengo la sensación de que siempre está preparado.

Laprovittola

"Creo que está jugando muy bien. Hay cosas que puede hacer mejor, como entrenador soy un poco así, pero es verdad que se está encontrando cómodo. Me alegro mucho por que resaltéis su juego y dominio del partido, porque hoy ha sido muy importante y ha tenido que lidiar en defensa con un gran tirador como Salin. Muy contento con su progresión".

Marcha de Deck

"La salida de Deck siempre es triste, que un jugador nos deje, porque además es un jugador muy importante para nosotros. La llegada de Vincent -Poirier-, te pongo el ejemplo de Tavares. Es un gran fichaje del club para ahora y para el futuro. Viene de años difíciles en la NBA, con pocos partidos y menos ritmo, pero viene en buena forma y le tenemos que ir metiendo en el equipo. Tiene mucha energía, puede rotar con Edy, tenemos que intentar meterles juntos, conoce la liga... Estoy muy contento con su fichaje".

Año complicado

"Somos el Real Madrid. Siempre está obligado. El Real Madrid no está obligado a ganar, está obligado a competir. Tengo grandes jugadores y si compiten vamos a ganar muchos días. Por eso pido respeto, porque lo veo todos los días y lo valoro. No ha sido un año fácil, ninguno lo ha sido y llevo diez, pero me siento muy orgulloso de cómo están trabajando toda la temporada. El otro día oía a Zidane que su equipo llegaba un poco justo, pero el club está obligado a mantener el espíritu que estamos mostrando".

Faltas a Tavares

"Es un jugador difícil de arbitrar, es diferente. Es muy grande, ocupa mucho espacio y muchas veces el ser tan grande hace que un contacto parezca más falta que otra, o que le hagan falta a él y parezca menos. No me gusta que se frustre, tiene que seguir trabajando".

