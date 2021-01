La portada del diario AS (10/01/2021)

"Bajo cero", así titula la portada del diario AS en su edición de este domingo 10 de enero de 2021. Osasuna, otro modesto, vuelve a frenar a un Madrid sin gol. Hazard, titular, pasó inadvertido. Courtois, contra LaLiga: "No somos marionetas". Zidane: "No ha sido un partido de fútbol. Debió haberse suspendido".