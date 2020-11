Rodrygo y el gen histórico del Real Madrid: su temprano idilio con la Champions

Rodrygo Goes celebra su gol con el Real Madrid

El Real Madrid venció al Inter de Milán y recuperó sensaciones en la Champions League. Un duelo que comenzó de la mejor manera pero que, tras un conato de remontada italiano, se acabó decidiendo en el tramo final y gracias a un gol de Rodrygo Goes. El brasileño salió como revulsivo, cumplió con la petición de Zidane y certificó su gran conexión con Vinicius.

El delantero, a sus 19 años, quiere cerrar el 2020 por todo lo alto. Asentado en el Real Madrid, contando para el entrenador y demostrando que los datos cosechados la temporada pasada no fueron casualidad. Rodrygo no es una moda, sino una realidad. Y la Champions League, además, su escenario preferido. El atacante sabe que tiene competencia, pero la presión no va con él y solo hay que observar sus números para comprobarlo.

Y es que Rodrygo, pese a las preguntas lanzadas a Zidane sobre su falta de protagonismo, sí entra en los planes del entrenador. De ahí que haya disputado algún minuto en los tres partidos de Champions League que se han desarrollado en lo que va de temporada. O, por la misma razón, ha jugado en cuatro de los siete encuentros de la competición doméstica. A todos fue convocado y solo las circunstancias del partido le dejaron sin aparición.

Su impronta en el juego, además, no pasa desapercibida. Rápido por banda, ágil con el balón en los pies y, por su conocimiento del juego, acaba siendo determinante en la mayoría de partidos donde hace acto de presencia. El Inter no ha sido más que una nueva víctima en su larga lista de defensas dañadas. Y él lo sabe.

Una noche "mágica" para la que "estaba listo". "Esperando mi oportunidad para cuando yo entrase al campo poder hacer gol, una asistencia...". Todo con un objetivo en mente: "Ayudar a mi equipo". Cumplió con creces.

Idilio europeo

Que un jugador de 19 años, ante un histórico como el Inter de Milán, vistiendo los colores del Real Madrid y con un resultado de 2-2 en los últimos diez minutos se erija como héroe no es común. Es más, no es nada fácil. Pero Rodrygo no se achica ante tal atmósfera de partido. Le gusta. Lo disfruta. Sabe lo que es pese a su escasa edad.

Su gol ante el Inter es el primero esta temporada, tanto en Champions como en Liga. Sin embargo, es un nuevo dato a sumar en su cuenta particular. Porque Rodrygo, como el Real Madrid, se transforma en la competición europea como demostró la pasada temporada. Con su presencia ante el equipo de Conte ya son ocho los partidos de Champions en los que ha actuado en dos temporadas. Y también ocho son las aportaciones realizadas por Rodrygo.

Marcar al Inter es la última, pero de una larga lista de acciones determinantes para el Real Madrid. Su hat-trick ante el Galatasaray hace casi justo un año fue acompañado de una asistencia. Igualmente, vio portería y cedió otro tanto contra el Brujas en el mismo 2019. Y, por si fuera poco, protagonizó el pase del único gol anotado ante el City en el último duelo europeo del Real Madrid la pasada temporada.

Una relevancia en la mejor competición a nivel de clubes que, aunque prevista, llegó de forma inesperada por su falta de experiencia en lo más alto. Madera de estrella, tanto futura como presente.

Benzema celebra con Rodrygo su segundo gol ante el Huesca Reuters

Conexión joven

La apuesta de Zidane por Rodrygo en un duelo como el del Inter no es baladí. Refleja la confianza que el técnico galo tiene en su fondo de banquillo y, sobre todo, en los jóvenes talentos que la entidad adquirió hace unas temporadas. Apuestas de futuro que, tanto en el caso de Rodrygo como en el de Vinicius, han acabado adelantando los tiempos para entrar en el esquema de forma inmediata.

Ambos, además, se han tenido que enfrentar a situaciones complicadas. Perder minutos, verse en todos los titulares, recibir críticas injustificadas. Un sinfín de momentos duros y que, teniendo en cuenta su edad, podían haberles pasado factura. Incluso se llegó a intentar generar una división entre los dos por el protagonismo que el uno podía robarle al otro. No llegó a nada y la relación de Vinicius con Rodrygo sigue siendo excelente.

Así se ha comprobado en el duelo ante los de Conte. Salieron a la vez al césped y cambiaron el devenir del encuentro con su conexión. Vinicius puso la velocidad por banda y la visión de juego. Rodrygo la técnica para controlar y la puntería para colocar al Real Madrid por delante en el luminoso.

Zidane ya lo dejó claro: "¿Que va a jugar Vinicius el 34% de los minutos? Y el otro 32% y el otro 31%. Puede subir, bajar... Somos 25 y voy a contar con todos siempre". Porque, como aseguró el francés: "Son chicos que tienen 21, 22 y 23 años. Esto es la realidad del fútbol. Juegas, no juegas... Esa es la vida".

