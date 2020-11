Zidane: "No creo que sean muchos los que duden de esta plantilla"

Primera victoria del Real Madrid en la fase de grupos de la Champions League. Difícil rival el que se presentó en el Di Stéfano, pero el equipo blanco salió a por todas desde el pitido inicial y fueron Benzema y Sergio Ramos, con su gol número 100 con el conjunto merengue, los que abrieron el camino hacia el triunfo.

Sin embargo, Lautaro Martínez recortó distancias para que ya en la segunda mitad fuese Perisic el que pusiese el momentáneo 2-2 en el luminoso. Zidane movió entonces el banquillo y así llegó el tercer y definitivo gol del Real Madrid. Conexión entre Fede Valverde y Vinicius, para que el '20' pusiese el centro y Rodrygo firmase el último tanto de la noche con una definición perfecta.

El Real Madrid se coloca así con cuatro puntos, a tan solo uno del Borussia Mönchengladbach y con los mismos puntos que el Shakhtar Donetsk. El Inter de Milán, por su parte, se coloca último del Grupo B con dos puntos en su casillero. Zidane analizó la actuación de sus pupilos y cómo está el grupo en rueda de prensa.

Los 100 de Sergio Ramos

"Sabemos el jugador que es Sergio y me alegro. Ha sido otra vez importante para nosotros, con su gol, y me alegro con lo que está haciendo. Creo que empezamos bien, metimos dos goles, presionamos arriba y luego... pues es un partido de Champions, exigente. Nos meten el 2-1, nos meten gol muy rápido. Luego en la segunda parte hemos tenido más dificultades, pero es normal porque es un gran rival. Era un partido importante y hemos ganado, me alegro por mis jugadores. Hemos merecido la victoria".

Zidane sigue desde el banquillo del Estadio Alfredo Di Stéfano el Real Madrid - Inter de Milán REUTERS

¿Qué le ha pasado a Hazard?

"Es un golpe fuerte, pero es en la otra pierna. No creo que haya nada más, es un golpe, punto. Para Eden o para Marco, sabemos que ellos están en un momento en el que tienen que trabajar. Sabemos todo el tiempo que estuvo Marco fuera y Eden también. Lo están haciendo bien, estamos todos mejorando y hay que seguir así. No hay que dar más vueltas. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como equipo. En un partido de Champions hay que sufrir y al final conseguimos tres puntos importantes para nosotros".

Gol de Rodrygo y asistencia de Vinicius

"Con los cambios se intenta aportar algo y eso es lo que hemos conseguido. Con Vini y con todos. Había que sumar los tres puntos y nosotros con la aportación de Vini y Rodrygo, que ha sido un gol muy bonito, pues hay que estar contento por los dos. Al final estamos todos aquí".

Contento por el carácter de su equipo

"El equipo es lo que está mostrando, tiene un carácter impresionante. Están mostrando que ellos pueden, sabemos lo que pasa fuera, pero esto es algo que ha pasado toda la vida. Nosotros estamos aquí para trabajar y trabajamos en equipo. Sabemos que vamos a pasar dificultades porque hoy en día no hay partidos fáciles. Yo veo muchos partidos y no veo a los equipos ganando fácil, pero sabemos que cuando jugamos en equipo también somos difíciles de ganar".

Antes encajaban menos goles

"Es verdad, es verdad, éramos muy sólidos. Hay que intentar tener equilibrio, pero también hay un rival que es bueno. Han demostrado que son un equipo muy bueno ofensivamente, a la contra. Hace tres semanas hablábamos de que no metíamos gol y ahora de que encajamos. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir trabajando porque no es fácil marcar y no encajar. Eso se consigue trabajando más".

Los jugadores del Real Madrid felicitan a Sergio Ramos por su gol al Inter de Milán REUTERS

Renovación de Sergio Ramos

"Es nuestro capitán, nuestro líder, y claro que le queremos para siempre. Él demuestra que siempre quiere ganar y jugar. Yo no tengo ninguna duda de que se va a quedar y que va a seguir haciendo historia aquí".

Mensaje a Maradona

"Está claro que hay un mensaje de ánimo. Sabemos la persona que es, el jugador que ha sido... Hace poco cumplió 60 años y muchos le mandamos un mensaje, yo también. Está claro que queremos lo mejor para él y su familia".

Dudas sobre el equipo en la Champions

"No, no lo creo. Nosotros estamos aquí y si hay alguien que duda... pues puede ser, pero no creo que sean muchos los que duden de esta plantilla. Nosotros tenemos que trabajar juntos, como equipo. Eso es lo que tenemos que hacer".

Primera final ganada

"Es cierto que era muy importante. El partido en Alemania fue muy bueno, sinceramente, empatar aquel partido creo que era lógico y normal. Esta noche ha sido un partido equilibrado e igualado, pero de verdad que creo que merecíamos ganar. Creo que todos los partidos han sido igualados. Este partido era una final y por esto estoy muy contento por ganar. Estoy seguro de que ahora llegarán muchas finales más".

[Más información - El Real Madrid siempre gana las finales: gol de oro de Rodrygo al Inter para seguir vivo en Champions]