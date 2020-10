Mbappé y el sueño del Real Madrid: revelan la condición que facilitaría su salida del PSG

La renovación de Kylian Mbappé con el PSG sigue atascada. En Francia lo siguen diciendo y no hay indicio de que la situación vaya a mejorar para los intereses del club parisino. El delantero piensa más allá de su vínculo con el equipo de París, que termina en junio de 2022, y las posturas para ampliar su contrato están bastante alejadas. De ahí que algunos ya piensen en su salida (siendo el Real Madrid el favorito a ficharle), como Youri Djorkaeff.

Djorkaeff es un nombre que ha de ser tenido en cuenta por lo que dice respecto a Mbappé y es que es embajador del PSG y la Ligue-1. Durante su etapa como futbolista fue compañero de Zinedine Zidane durante la consecución del Mundial de 1998 y la Eurocopa del 2000. Ahora mantiene un vínculo con el equipo del Parque de los Príncipes y ha analizado el futuro de su estrella, Mbappé.

"Creo que Mbappé siempre tendrá la oportunidad correcta. Él ahora tiene un proyecto, está empezando su cuarto año en París y es un jugador joven. El año pasado tuvo la oportunidad de ganarla [la Champions], pero desafortunadamente no pudo. Este año también tiene la oportunidad. El escenario ideal sería que la gane para después fichar por un equipo importante, así todos serían felices", ha dicho sobre el futuro de Mbappé.

Lo que tiene claro es que, pase lo que pase, Mbappé no pasará mucho tiempo más en el PSG con el 2022 como la fecha que lo marca todo ahora mismo: "No veo a Mbappé quedándose 10 años en el PSG, así que sería una lástima que no lo consiguiera -ganar la Champions-. Él representa al PSG, pero hay muchas cosas que entran en juego".

El Real Madrid espera

La renovación de Mbappé (o la 'no renovación') va a ser uno de los culebrones de aquí hasta el próximo mercado de fichajes en verano. Si el delantero francés aguanta hasta entonces sin firmar una nueva extensión de su contrato con el PSG, será cuando se tengan que poner las cartas sobre la mesa. El jeque no lo pondrá fácil y que no renueve no significa su marcha segura en 2021. Eso sí, sería más fácil.

El Madrid espera sin hacer ningún movimiento hasta que sea el PSG quien abra la puerta a Mbappé. El club blano no quiere una guerra con el equipo de París y, aunque ya es sabido el deseo del club y Zidane en su fichaje, no moverá su ficha hasta que la unión Mbappé - PSG se vea fragmentada de cara al futuro. El Madrid se reserva para hacer su siguiente gran desembolso por la mayor estrella gala.

