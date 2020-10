El Chiringuito recrea el penalti de Lenglet a Sergio Ramos: la actuación viral de Tomás Roncero

El Chiringuito revisó otra vez la polémica de El Clásico este lunes. El programa de MEGA volvió a hablar del penalti de Clement Lenglet sobre Sergio Ramos que acabó transformando el propio camero en el 1-2 en el marcador. La acció es clara para algunos e injusta por su resolución para otros. En el segundo grupo está Lobo Carrasco.

Lobo cree que el penalti no lo era por un empujón previo de Ramos a Lenglet que habría sido falta. Y hasta lo escenificó con otro tertuliano para enseñar, desde su punto de vista, como se produjo la acción. Tuvo un acompañante de lujo que hizo de Sergio Ramos: Tomás Roncero. Lobo Carrasco sería Lenglet.

Ambos forcejearon como Ramos y Lenglet en el córner. Lobo Carrasco quiso demostrar que el agarrón de Lenglet a la camiseta del capitán del Real Madrid vino por un empujón del central blanco, pero el culé evitó caer al suelo provocando su gesto de agarrar al rival. Lobo cree que de haberse caido a suelo se hubiera pitado falta de Ramos.

El agarrón de Lenglet

"El error de Lenglet fue no caer al suelo".

Por qué falla Lenglet

"Ramos le intenta apartar porque Lenglet le tiene que marcar. El error de Lenglet fue no caer al suelo. Primero porque no te da tiempo a agarrar instintivamente como hizo y segundo porque queda la fotografía como estamos viendo".

Acción de Ramos

"Hay penaltis que los saca un jugador y otros que los pita el árbitro".

Penaltis 'baratos'

"Fui un especialista en sacar penaltis en mi época. Entraba en el area y si metían el pie, penalti. Yo tenía que ayudar. No me voy a quedar de pie, ni nada de eso. Yo no me quiero esconder. A mi me gustaba el Fair Play, pero mi verdad es que hay penaltis que te saca un jugador. Otro que los árbitro los pita. Hoy en día los penaltis son baratos".

[Más información: Las palabras del línea de Martínez Munuera en El Clásico que avivan la polémica: "Es falta..."]