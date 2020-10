Pedrerol avisa sobre la situación de Zidane y su futuro en el Real Madrid: "Le noto cansado"

La debacle del Real Madrid contra el Cádiz y el Shakhtar está pasando factura a la figura de Zinedine Zidane. Dentro del club no se le cuestiona, pero Josep Pedrerol, en El Chiringuito de MEGA, ha analizado lo que ocurriría en caso de que el sábado se produjera otra catástrofe blanca en el Camp Nou contra el Barça.

El presentador de El Chiringuito señaló que ve a Zidane cansado y sin confianza en su plantilla actual. Por ello piensa que de perder contra el Barça y responsabilizarse de otra derrota (como en las dos últimas), no sería extraño que el técnico francés dimitiera o pusiera su cargo a disposición de la directiva.

El Madrid vive en una situación límite y El Clásico se ha convertido en su esperanza. Pedrerol cree que Zidane no está disfrutando de su trabajo este año y ve serio peligro de que salga del banquillo dependiendo de los próximos resultados.

La situación de Zidane

"Florentino Pérez no le va a destituir. Pase lo que pase. Estoy absolutamente seguro. Si hay una debacle del Real Madrid en el Camp Nou, ¿qué puede pasar? Yo veo a Zidane bajo, agotado anímicamente".

Sin confianza en la plantilla

"El otro día os contaba que no entendía muy bien las críticas contra alguien que ha ganado tantos títulos. No sabe si hay una campaña contra él. No está disfrutando. Creo que no cree en esta plantilla, aunque no puede decirlo. No quiere ser él el que señale a jugadores que le han dado tanto".

Consecuencias de El Clásico

"Si el Baça humilla al Madrid el sábado no sé si Zidane dirá a Florentino que por el bien de todos mejor se va o pondrá el cargo a disposición. Una debacle sería un tercer partido en el que Zidane sería el culpable. 'Si soy el culpable ante el Barça, me voy'".

Zidane dimitiría

"Florentino no le va a destituir porque Zidane tiene crédito absoluto. Que haga lo que quiera y hasta cuando quiera. Y creo que se ha ganado ese derecho, pero Zidane no es un tío que se agarre al cargo, que se agarre a la silla. Perdonó como jugador un año y se fue como entrenador tras ganar una Champions".

Cansado

"Noto a Zidane cansado psicológicamente".

