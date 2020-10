La Peña Madridista de Benidorm desmiente que el padre de Martínez Munuera sea socio

El Clásico sigue copando la actualidad futbolera como no podía ser de otra forma. La derrota del FC Barcelona ante el Real Madrid por 1-3 sigue buscando culpables y en la entidad azulgrana no parecen dispuestos a mirarse el ombligo. Hasta el momento, el árbitro, Martínez Munuera, sigue cargando con el muerto.

Los de Ronald Koeman hicieron un pésimo partido en el Camp Nou y desde el primer momento en el que el colegiado pitó el final del choque tenían claro hacia quien iban a ir dirigidas las críticas y los ataques. El técnico holandés no esperó ni a la rueda de prensa, ya que en pleno césped asaltó al árbitro para increparle y mostrarle sus discrepancias.

Sin embargo, el ataque contra Martínez Munuera ha ido mucho más allá de las reacciones después del partido, ya que se ha llegado hasta intentar ensuciar su vida personal y la de su familia. Se han vertido sobre ellos informaciones acerca de su afición al Real Madrid, así como la vinculación de su padre a una Peña Madridista en Benidorm.

Penalti cometido por Lenglet sobre Sergio Ramos en El Clásico de la 2020/2021 Reuters

Todo ello, en unas horas que han sido realmente convulsas para el FC Barcelona, que no ha digerido bien el disgusto del sábado y que quiere crear polémica para intentar tapar otros problemas como la celebración del voto de censura que la Generalitat parece no detener. Ni un estado de alarma va a hacer que Josep Maria Bartomeu continúe mucho más en su cargo.

Tal y como informa Radio Marca, el propio presidente de la Peña Madridista de Benidorm llamada 'Los Amigos' ha desmentido la relación con el padre del colegiado Martínez Munuera asegurando que no pertenece a ella y que no entiende cómo se han podido crear este tipo de informaciones: "No es de nuestra peña ni lo ha sido".

De esta forma, Salvino Navarro, el presidente de la peña, asegura que conoce al padre del árbitro de Primera División como conoce a otros muchos vecinos, pero que no tiene relación alguna con él: "Le conozco de vista como todos los que vivimos aquí y nunca ha estado asociado a la peña, al menos que yo sepa".

Dudan de su 'madridismo'

Además, asegura que realmente es difícil de pensar que tanto el padre como el propio Martínez Munuera sean del Real Madrid teniendo en cuenta los arbitrajes que le hace al equipo blanco. Solo hay que recordar que el primer partido de esta temporada que el colegiado pitó al conjunto madridista. Fue ante la Real Sociedad, encuentro que el Madrid empató a cero y que pudo haber ganado de señalarse un clamoroso penalti sobre Ferland Mendy.

Philippe Coutinho durante El Clásico rodeado de jugadores del Real Madrid LaLIga

"Sinceramente, hay muchos partidos que visto lo que pita, si es madridista será del Castila...", estas eran las palabras de Salvino Navarro, presidente de la Peña Madridista con la que se había relacionado al padre del árbitro del Clásico, que ha terminado siendo protagonista tras la tremenda persecución que se ha realizado en Can Barça de su figura.

Salvino aseguró también que están pensando en emprender acciones legales contra aquellos que han comenzado esta campaña "porque no estamos de acuerdo con todo lo que se ha dicho y que nosotros tengamos que aguantar la movida que están montando". Además, asegura que nadie se ha puesto en contacto con ello para verificar todo lo que se ha dicho sobre su asociación.

[Más información: Las palabras del línea de Martínez Munuera en El Clásico que avivan la polémica: "Es falta..."]