Gaspart: "Figo se fue como un traidor y la afición no le perdonará nunca"

Se cumplen 20 años del regreso de Luis Figo al Camp Nou tras su fichaje por el Real Madrid en el año 2000. Una fecha que quedará marcada en la historia de los Clásicos por cómo fue recibido el astro portugués tras cambiar el Barça por su eterno rival de la mano de Florentino Pérez. El máximo mandatario culé por entonces era Joan Gaspart, que 20 años después habla sobre aquella operación y todo lo que vino después.

"Yo diría que el socio del Barcelona es más inteligente de lo que pensamos. Reaccionó por la forma. Se han ido grandes jugadores del Barcelona y no pasó nada. La forma en la que se fue del Barcelona fue lo que la gente no asumió ni aceptó. De ahi la reaccion. Después de 20 años aún se recuerda aquella noche. Figo se fue como un traidor del Barcelona. No valoró lo mucho que le quisieron. Tomó una decisión incorrecta y la afición no le perdonará nunca", indicó en El Mon a RAC1.

El fichaje de Figo por el Madrid

Gaspart habló otra vez de cómo se produjo aquella salida: "Figo me lama y me dice Juan tengo dos billetes uno Lisboa-Madrid y otro Lisboa-Barcelona. De ti depende que venga a Barcelona,. Florentino hizo una jugada que me pidio disculpas. Me reconoció que no era justa su propuesta, solo pensó en ganar las elecciones", recuerda dos décadas después.

"Yo le dije a Luis que ya lo arreglaríamos, pero él me dijo que la única posibilidad que veniera a Barcelona es que 'vengas con un talón conformado de LaCaixa de 500 millones de pesetas por si mi representante pierde el tema'. Yo le dije que eran las 12 de la noche y era imposible que consiga el cheque. Le dije ven a Barcelona y nos haremos cargo de la operación", siguió contando.

El expresidente del Barça lamenta que "la respuesta fue 'quiero un aval bancario, no me vale la promesa. Lo siento mucho si no hay aval me voy a Madrid'. No obstante, hago tanto o más culpable a Florentino Pérez que a Figo de aquella operación. Él era muy joven. Era algo ilegal", explicó.

"Me he sentido, como culé, traicionado. Lo que si que he hecho con Figo es pedirle un cara a cara para explicar el tema, pero nuinca he tenido respuesta. No ha habido forma. El socio del Barcelona tiene dos recuerdos diferentes uno es el de Gureceta y otro es Figo", concluyó.