El rey reclama su trono: el Real Madrid inicia el camino de la Champions ante el Shakhtar

Silencio, juega el rey. El Real Madrid debuta este miércoles en una nueva edición de la Champions League en la buscará agrandar su, ya de por sí, enorme legado. El primer rival será el Shakhtar Donetsk y por primera vez en la historia el Alfredo Di Stéfano acogerá un partido de la máxima competición continental. El himno de la Champions sonará bajo un silencio sepulcral, pero sonará bien alto.

Había ganas de Champions y más para un Madrid que quiere quitarse el mal sabor de boca de la eliminación pasada contra el Manchester City y, mirando más cerca en el tiempo, de la derrota del sábado contra el Cádiz. Solo les vale ganar a los de Zinedine Zidane para demostrar que lo del último fin de semana fue solo un accidente y no el comienzo de una crisis de resultados para los blancos.

El equipo de las trece Copas de Europa arranca su camino hacia La Decimocuarta. Apenas van dos años en los que el Madrid ha caído se forma seguida en octavos de final (ante Ajax y City), pero se han hecho un mundo y el aficionado madridista anhela aquellos tiempos de las tres 'Orejonas' seguidas -y cuatro en cinco años-. Su palmarés le coloca directamente entre los favoritos a levantar el título en una final que, si el coronavirus no lo vuelve a impedir, se jugará en Estambul. Y ojalá que sea con público.

"El Real Madrid siempre es favorito en la Champions League". Courtois y Zidane dejaban clara la posición que ocupa (o debe ocupar) el club blanco en una quiniela repleta de nombres como el City, la Juventus, el Barça, el Atleti, el Liverpool, el PSG o el gran rival a batir y vigente campeón, el Bayern Múnich.

Sergio Ramos antes del partido entre el Real Madrid y el Cádiz CF de La Liga LaLiga

A la guerra sin su capitán

Para esta primera batalla en Europa, el Madrid deberá acudir a ella sin su capitán, Sergio Ramos. El golpe en la rodilla sufrido contra el Cádiz deja al camero fuera de juego para el partido, pero con la cabeza puesta en El Clásico del sábado. El Madrid, en el campo, tratará de no pensar en lo que se le viene en unos días y centrarse en hacer los deberes en una exigente competición con un exigente grupo, siendo Inter de Milán y Borussia Mönchengladbach sus otros rivales por las dos plazas que dan paso a los octavos.

Sin Ramos, ni Hazard y Odegaard. Bajas importantes para el Madrid (además de las de Carvajal y Odriozola), que dispondrá de un once con nombres de la segunda línea que han de dar un paso adelante. Además, del Cádiz quedaron señalados Marcelo, Isco, Lucas Vázquez y Nacho. Solo al último, por las ausencias, se le espera en el once titular.

La Champions también será la gran oportunidad de que Benzema renazca tras un tímido inicio de temporada. Es el 17º año consecutivo que escuchará el himno de la Champions, su competición fetiche. También lo es Rodrygo tras estrenarse en su primer año con cuatro goles y tres asistencias. El brasileño podría ser una de las sorpresas del once, aunque a priori se esperan a Asensio y Vinicius.

La plantilla del Shakhtar Donetsk se entrena en el Alfredo Di Stéfano EFE

Alerta Covid en el Shakhtar

El Shakhtar Donetsk llega al estreno muy diezmado debido a la Covid-19, que noqueó a la mitad de la plantilla del campeón ucraniano. El técnico de los 'mineros', el portugués Luis Castro, reconoció que el club está viviendo una auténtica "pesadilla" y que sólo cuenta con trece jugadores de la primera plantilla.

Hasta once de sus futbolistas dieron positivo. Algunos de ellos podrían viajar a Madrid tras dar negativo en los últimos test, aunque no han entrenado ni tocado balón durante casi dos semanas, por lo que no cuenta con ellos para enfrentarse al equipo blanco.

Entre ellos, figuran dos puntales del Shakhtar y de la selección ucraniana, el portero Pyatov y el mediocentro Stepanenko, que no pudieron saltar al campo ante España en la Liga de Naciones. El veterano guardameta de 36 años viajó con el resto de la expedición. No así titulares como Taison, Patrick o Moraes, además de Konoplyanka, exjugador del Sevilla.

Otra mala noticia para el equipo ucraniano es la ausencia de Kovalenko, que ha marcado cuatro goles en cinco partidos de liga y que fue sustituido el fin de semana por un problema muscular. Pese a las bajas, el Shakhtar se deshizo el sábado sin dificultades del Lvov, colista de la liga ucraniana (5-1), por lo que se encaramó al tercer puesto de la clasificación. El equipo del Donbás no arrancó bien la liga, ya que suma tres victorias y tres empates, mientras el Dinamo Kiev, su eterno rival, es líder con dos puntos más.

Real Madrid - Shakhtar Donetsk

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Fede Valverde, Kroos; Marco Asensio, Benzema y Vinicius.

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Bondar, Jocholava, Kornienko; Marcos Antonio, Maykon; Marlos, Solomon, Tete; y Deitinho.

Árbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia).

Hora: 18:55 - Movistar Liga de Campeones / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos de la Champions League que se disputará en el estadio Alfredo di Stéfano (Madrid) sin espectadores.