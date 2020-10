El Real Madrid, de rosa por el Día Mundial contra el cáncer de mama

Partido como local del Real Madrid, pero los merengues no lucieron la tradicional elástica blanca pese a jugar en casa. Con motivo del Día Mundial contra el cáncer de mama, los jugadores de Zinedine Zidane vistieron de rosa. Pero no solo eso, sino que todos los detalles como botellines, etc, también fueron de este color.

El Día Mundial contra el cáncer de mama es este lunes 19 de octubre y por este motivo desde el Real Madrid se unen a la causa. El equipo de Concha Espina no viste la equipación rosa desde el partido frente al Manchester City de la pasada edición de la Champions League.

Hay que recordar que fue en el reinicio de la máxima competición continental cuando los blancos se vistieron de rosa y estrenaron así por primera vez las camisetas de la 2020/2021. No fue un buen estreno y es que el Real Madrid cayó eliminado de la Champions en los octavos de final, quedándose así fuera de la Final a ocho en Lisboa.

Nacho Fernández, con la camiseta rosa del Real Madrid LaLiga

Después llegaron las puestas de largo de la camiseta blanca y de la negra, pero no ha sido hasta ahora, ya entrado el mes de octubre, cuando los pupilos de Zidane se han vuelto a vestir de rosa. No es la primera vez que una equipación del Real Madrid es de este color.

Ya en la temporada 2014/2015 una de las camisetas del conjunto merengue fue rosa. Pero entonces una derrota frente a la Real Sociedad, por 4-2, provocó que apenas se vistiese de ahí en adelante esta equipación. Cuestión de superstición que ya ha pasado en los últimos años con otros colores.

Otros cambios

Por otro lado, esta no es la primera vez que el Real Madrid juega como local con una camiseta que no es blanca. Sin ir más lejos, la pasada temporada, en la visita del Espanyol al Santiago Bernabéu, el equipo merengue lució la elástica verde en el marco de una iniciativa del club a la acción Castella Verde y dentro de la COP25 -la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático-.

