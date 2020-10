Kanté se deja querer por el Real Madrid tras 'romper' con Lampard

El Real Madrid es el equipo de sus sueños para muchos y también para N'Golo Kanté, tal y como apunta Le Parisien. El diario francés ha profundizado en las dudas del centrocampista galo sobre su futuro en el Chelsea. El motivo es el enfriamiento en su relación Frank Lampard, técnico blue, por una razón peculiar: una boda.

Los problemas entre Kanté y Lampard vendrían a raiz de una boda a la que el jugador pidió asistir. El internacional galo pidió a su entrenador permiso para asistir a la ceremonia pero se encontró con la negativa de este. Aquello no le sentó bien al futbolista y en su país creen que eso podría tener consecuencias el próximo verano en busca de un nuevo club.

Kanté medita su futuro por la relación con Lampard y piensa en opciones. Le Parisien resalta una por encima de todas: el Real Madrid. Jugar en el club blanco es el sueño de toda la vida que Kanté quiere cumplir algún día. Quiere lucir el escudo del Madrid y ser dirigido por Zinedine Zidane, quien podría ser el hombre indicado para que el club vaya a por su fichaje.

Camavinga por delante

El centrocampista quiere jugar en el Madrid, pero no lo tendrá fácil. Aunque a Zidane le guste, el técnico francés habría pensado en otro futbolista de su país para reforzar un perfil parecido al de Kanté. El elegido es el jovencísimo Eduardo Camavinga, también internacional absoluto con Francia con apenas 17 años. El del Rennes es el primero de la lista de centrocampistas que maneja el equipo merengue para el próximo verano.

Eduardo Camavinga celebra un gol con la selección de Francia Twitter (@ecama10)

Kanté estaría en la agenda del Madrid en una posición similar a la de Paul Pogba. El jugador del Manchester United volvió a declarar su amor por el club blanco la semana pasada. Un mensaje directo a la directiva merengue y para Zidane, quien pidió su fichaje en reiteradas ocasiones sin que hubiera éxito en ninguna de ellas.

Ahora tanto Kanté como Pogba están por detrás de Camavinga. Todos ellos franceses. Al del Chelsea no le faltarán pretendientes si lo del Madrid no sale bien. Ya este verano llamó a su puerta con insistencia otro grande de Europa, el Inter de Milán. Antonio Conte quiso fichar el centrocampista galo, pero no hubo acuerdo con el Chelsea. ¿Volverán los neroazurri a por él en unos meses?

