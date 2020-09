Bale: "Disfruté estar en el Real Madrid, hay altibajos en todos los clubes"

Gareth Bale ha vuelto a 'casa'. Después de muchos rumores, este mismo sábado se confirmó su llegada al Tottenham, en calidad de cedido hasta junio de 2021. El futbolista galés ha recuperado la sonrisa, pese a que habrá que esperar a mediados del mes de octubre para poder volverle a ver en acción por una lesión.

Su primera entrevista después de confirmar su regreso al Tottenham ha sido en diálogo con Crouch para BT Sport. "Me siento muy bien por estar de vuelta en un entorno en el que soy querido. He dicho en entrevistas anteriores que cuando regreso a Gales siento ese amor y esa felicidad, y es ahí es cuando puedo jugar mi mejor fútbol. Al volver aquí, sabía que iba a tener una gran recepción, me encanta el club y me encantó mi tiempo aquí", ha comenzado diciendo el de Cardiff.

El ahora '9' de los spurs mira hacia el futuro y a la nueva temporada con los de José Mourinho: "Con suerte, ahora podemos empezar y ganar un trofeo, ¡si no dos! Solo quiero disfrutar de mi fútbol y darles a los aficionados algo por lo que sonreír". "Hablé con mi esposa y sentimos que era el momento adecuado", ha señalado sobre el motivo de abandonar el Real Madrid ahora.

Bale posando con la camiseta del Tottenham Tottenham Hotspurs

También ha hablado, precisamente, sobre el club blanco: "Lo disfruté, me encantó vivir allí. Hay altibajos en todos los clubes, donde quiera que vayas. Los máximos han sido increíblemente altos y los mínimos han sido muy bajos. Siento que cuando estoy feliz juego mi mejor fútbol y tengo ganas de volver aquí con los spurs, estoy feliz. Ya siento el amor en el campo al conocer al personal y los jugadores".

"Cuando estoy en esa forma de pensar no tengo preocupaciones y es fácil dejar que mi habilidad natural se haga cargo del resto", ha añadido antes de hablar sobre Mourinho. "Me ha hablado de algunas posiciones que le gustaría que jugara y obviamente estoy contento con eso. Él fue una gran razón para que volviera aquí, es un nombre familiar y un ganador".

José Mourinho, durante el partido entre el Tottenham y el Everton de la Premier League REUTERS

"Encaja perfectamente con el Tottenham. Necesitamos ganar trofeos y él sabe cómo hacerlo mejor que nadie", ha afirmado Gareth Bale. "Sé que todos los fanáticos del Tottenham están desesperados por un trofeo y nos esforzaremos lo más posible en cada competencia para lograrlo", ha continuado diciendo el galés, quien muestra mucho hambre en su vuelta a Londres.

Un Bale más maduro

Mucho ha cambiado Bale en estos últimos siete años y eso es algo de lo que ha avisado a los aficionados del Tottenham: "Como jugador, no voy a hacer las mismas carreras de 90 yardas por la banda cada segundo. Entiendo más mi juego, ha evolucionado desde entonces. Soy más adulto y maduro, tuve que crecer viviendo en el extranjero".

"Pero sé que todavía tengo mucho que ofrecer y todavía tengo mi ritmo. Estoy emocionado de poder mostrar lo que todavía puedo hacer. Queremos ganar cosas, así que me aseguraré de ayudar al equipo tanto como pueda para lograrlo. Necesito ponerme en forma. No he entrenado desde el campamento de Gales, así que necesito entrar al campo de entrenamiento", ha continuado el extremo galés.

Antes de finalizar esta primera entrevista desde el anuncio de su cesión, el propio Bale ha querido mandar nuevamente un mensaje de ambición a sus 'nuevos' aficionados: "Si todos vamos en la misma dirección, podría ser una temporada muy emocionante. Este club se merece un trofeo. Ha ido en la dirección correcta, pero un poco de plata -una copa- ahora es lo que necesitamos y tenemos que luchar por eso".

[Más información: Bale ficha por el Tottenham: se marcha cedido por una temporada]