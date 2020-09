La convocatoria del Real Madrid para el debut en Liga: con Jovic y Odegaard, sin Isco ni Hazard

El Real Madrid dio a conocer su primera lista de convocados de la temporada. El equipo merengue ha llamado a 22 jugadores para su debut en La Liga ante la Real Sociedad, que se producirá este domingo a las 21:00 horas en Anoeta. Entre los disponibles no están algunas dudas como Isco o Hazard, que han sido protagonistas en las últimas jornadas.

El malagueño se lesionó la semana pasada. Un esguince en el tobillo derecho que le iba a apartar entre siete y diez días. Su llegada al debut liguero era todo una incógnita y finalmente se ha confirmado que no estará con el resto del grupo. Había posibilidades y más después de las últimas sesiones de entrenamiento, pero Zidane no ha querido arriesgar.

Igualmente, el técnico merengue también ha dejado fuera a Hazard, como adelantó en rueda de prensa, y a Marco Asensio. El balear cabe recordar que se retiró lesionado de la concentración de la Selección. Al igual que con Isco, no se descartaba que pudiera llegar a la jornada ante la Real, aunque sus opciones eran mucho menores.

Zidane contará con tres porteros y Courtois será el titular. Lunin, sin embargo, regresa a una convocatoria oficial después de su última cesión. El tercero es el canterano Altube. En la línea defensiva repiten los habituales y llama la atención la convocatoria de Odriozola. El zaguero, que también estuvo cedido el año pasado en el Bayern, vuelve al Real Madrid y lo hace estando entre los 22.

Karim Benzema realiza ejercicios de precisión

El centro del campo es el habitual, con Modric, Kroos y Casemiro como indiscutibles, así como Fede Valverde. Esta temporada se suma Odegaard, que apunta alto en el equpo de Zidane, y canteranos como Marvin y Arribas para completar el plantel.

La punta de ataque estará liderada por Karim Benzema, acompañado de los brasileños Rodrygo y Vinicius y, destacados, Jovic y Mayoral. Los dos jugadores estaban en duda para esta nueva campaña y estarán entre los disponibles para Zidane en esta lista de 22. El serbio, al que se había relacionado con una posible cesión, tiene muchas opciones de continuar. "No creo que vaya a pasar", aseguró Zizou sobre su salida.

Fuera de la lista también se quedan jugadores como Militao, Mariano o Lucas Vázquez. Todos ellos se han estado entrenando estos días en las instalaciones por diferentes problemas físicos. Sobre todo Mariano que, más allá de las dudas que hay con su futuro, fue intervenido recientemente de una amigdalitis con la supervisión de los médicos del Real Madrid.

Sin presionar a Hazard

El delantero belga no está todavía en forma. Esta segunda temporada debe ser la suya y hay plena confianza en que pueda liderar el ataque del Real Madrid. Sin embargo, tendrá que esperar a la tercera jornada de la competición. Hazard no disputó ningún minuto en la última ventana de la UEFA Nations League, según indicó Roberto Martínez para no arriesgar, y en el Real Madrid van a seguir la misma estrategia.

El propio Zidane, horas antes, confirmó en rueda de prensa que no se iba a correr absolutamente ningún riesgo. "Está mejor y queremos, él el primero, que esté bien y no tenga molestias. Tenemos tiempo. Empezamos una temporada y necesita estar al 100% o 120%. Que los jugadores estén preparados para eso, es lo que queremos", informó el entrenador.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Altube.

Defensas: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola y Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Odegaard, Marvin y Arribas.

Delanteros: Benzema, Mayoral, Jović, Vinicius Jr. y Rodrygo

