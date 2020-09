Modric y su consejo para Bale: "Es adulto y necesita decidir qué es lo mejor para él"

Luka Modric ha hablado en The Times y lo ha hecho sobre Gareth Bale, justo ahora que el galés pasa por un momento crucial para su carrera deportivo. Manda un consejo a su compañero y amigo de cara a su futuro y recuerda la vez que jugó al golf con él. Además, el croata se acuerda de Daniel Levy y José Mourinho, sobre quien admite tener una gran admiración.

"Durante casi 12 años jugamos juntos y es una situación difícil para él y para el club. Gareth necesita saber lo que quiere hacer. Es un hombre adulto y necesita decidir qué es lo mejor para él. ¿Se siente feliz aquí o quiere probar algo más? Para mí, Gareth sigue siendo un gran jugador y todavía tiene mucho que ofrecer en el fútbol. Solo depende de él, si tiene suficiente hambre o ganas de seguir adelante. Creo que lo tiene. Pase lo que pase, si su situación termina aquí o continúa, todavía puede ser un jugador importante".

"Una vez (risas). Tuvimos una tarde libre, en pretemporada, hace tres años. Estábamos en Detroit o Michigan, y me llamó y me dijo: '¿Quieres ir a jugar al golf conmigo?' Le dije: 'No, no estoy dispuesto a hacerlo'. Y él dijo: 'Vamos, vamos, te lo mostraré'. Y fui con él y fue mal, nunca más. Era un mal maestro. Quizás Gareth me enseñó mal y por eso me di por vencido", bromeó.

Modric se saluda con Florentino Pérez

Levy y su salida del Tottenham

Modric también recordó cómo se fraguó su fichaje por el Real Madrid y lo duro que fue Daniel Levy, presidente del Tottenham, en las negociaciones: "Entiendo a Daniel, tuve una buena relación con él, es un negociador duro. Está luchando por los intereses del club y eso es lo que todo presidente debería hacer, pero en aquel momento estaba enfadado con algunas cosas. No tanto que lo del Chelsea (su fichaje) no pasara, porque era difícil ya que era un club de la misma ciudad y era difícil esperar que el Tottenham me dejara ir pero después, con el Real Madrid…", contó.

Y continuó: "Me prometió un par de veces que me dejaría ir. Cumplió su promesa pero hubo mucho retraso y eso fue lo que realmente me frustró. Dos veces había hecho las maletas y estaba casi en el aeropuerto, pero cambiaba de opinión. Estaba luchando por el interés del club. Fue difícil para mí en ese momento, estaba frustrado pero después de todo esto él cumplió su promesa".

Profundizó en su frustración y temor por aquel entonces: "No fue fácil para mí vivir en esa situación. El Real Madrid podía recurrir a otro jugador, tenía ese miedo en mí. Por eso me sentí frustrado y temiendo que no estuviera haciendo lo que me prometió. Al final lo hizo. Cuando llegué al Real Madrid le llamé y le agradecí todo. Cumplió su promesa, pero fue realmente muy difícil".

Cariño hacia Mourinho

Modric también habló de Mourinho, entrenador con el que llegó al Real Madrid y que ahora dirige el Tottenham: "Le tengo un cariño especial, por todo lo que significó para mí. El Tottenham hizo un gran esfuerzo para nombrarlo entrenador porque es un ganador probado. En Italia, Inglaterra y España ganó cosas y sabe ganar y espero que consiga hacer lo mismo con los Spurs. Es una gran cosa para el Tottenham poder traer a alguien como él. Gana en todas partes".

Defendió al técnico portugués: "Incluso cuando la gente dice: 'Ah, no ganó en Manchester [United]', ganó. Ganó la Europa League y otras copas por su calidad. Sabe cómo transportar su energía a los jugadores. Si tuviera que decir una cosa que hace de manera distinta a los demás es cómo se prepara para los partidos, es algo increíble, te da todo lo que necesitas saber sobre los equipos, dónde hacer daño y explotarlos", explicó.

