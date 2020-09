Kroos: "¿Messi, al Real Madrid? Para eso hay que tener cojones"

La posible salida de Leo Messi del Barcelona mantiene al mundo del fútbol pendiente de lo que sucede en la Ciudad Condal. También en el eterno rival echan un ojo a todo lo que está ocurriendo en el Camp Nou, prueba de ello son las últimas declaraciones que ha realizado Toni Kroos para el podcast que realiza junto a su hermano Einfach mal Luppen.

El centrocampista del Real Madrid deja claro que para el conjunto blanco no es malo que Messi se vaya del Barça: "Si uno de esos jugadores ya no juegan en el máximo rival, para nosotros no es necesariamente malo. Messi fuera de Barcelona significa que al Barça le falta un arma total".

Lo que descarta Toni Kroos es el posible fichaje de Lionel Messi por el Real Madrid. "No creo que venga al Real Madrid, si es que tengo que descartarlo de forma categórica", dice entre risas el internacional alemán, quien deja una frase para el recuerdo: "Para decirlo en español: para eso hay que tener cojones".

Toni Kroos, en un entrenamiento del Real Madrid

"Creo que casi nadie en el mundo del fútbol puede imaginarse al Barcelona sin Messi", afirma un Kroos que cree que si Leo se va del Camp Nou acabará jugando en Mánchester: "Lo más probable es que sean Pep y City".

Cristiano o Messi

Uno de los eternos debates en el mundo del fútbol es quién es el mejor de todos los tiempos. Maradona, Pelé, Cruyff, Zidane, Messi... Cristiano Ronaldo. Otro es el protagonizan estos dos últimos. Durante años se ha preguntado a toda persona relacionada con el balompié o seguidor de este deporte que quién es mejor si Leo o el portugués.

Kroos se queda con el que fuera su compañero en el Real Madrid, aunque eso sí considera que Messi "es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos". El pulso que han mantenido Leo y Cristiano es histórico en cuanto títulos, goles y también Balones de Oro. Precisamente, el argentino superó en uno a Ronaldo en el pasado 2019.

Cumbre inminente

El culebrón entra en una nueva etapa tras la llegada de Jorge Messi a Barcelona. Captado por las cámaras de Deportes Cuatro y Jugones, el padre del futbolista estuvo parco en palabras, pero sí que dejó un mensaje que hace temer lo peor a los aficionados culés: "No sé, no sé, lo veo difícil para quedarse".

Fue la semana pasada cuando el jugador de Rosario mandó un burofax al Barcelona para confirmar que se quiere ir del club cuanto antes. El jugador argentino se remitió entonces a una cláusula que hay en su contrato bajo la cual puede rescindir el acuerdo de manera unilateral una vez acabada la temporada.

Sin embargo, desde el Barça se afirma que esta cláusula venció el pasado mes de junio. El tira y afloja sigue mientras Messi continúa sin pisar la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, donde sus compañeros ya han comenzado a trabajar para preparar la temporada 2020/2021.

