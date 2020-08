De Aouar a Koundé: el Real Madrid amplia su agenda en la Champions y la Europa League

El Real Madrid no va a hacer grandes movimientos en este mercado de fichajes. La realidad económica que ha traído consigo el coronavirus, el hecho de que el club sigue con unos objetivos muy claros y la confianza en el proyecto actual provocan que, ni aún habiendo caído en octavos de final de la Champions League, no se vaya a realizar grandes inversiones.

Aún así, la dirección deportiva sigue trabajando en las ventas que tiene que realizar para aligerar la plantilla. Con todo ello, aunque no se vayan a realizar movimientos, se sigue atento desde las oficinas a lo que está sucediendo en el fútbol por el mundo. El equipo ya no está activo en competiciones europeas y los jugadores están de vacaciones, pero los choques que están dejando la máxima competición continental y la Europa League están dejando algunos informes que ojear.

Varios jugadores han atraído la atención de los responsables de pasar esos documentos que registran la actividad de las promesas que interesan al club. Algunos de ellos ya estaban en el radar merengue, pero han mejorado aún su imagen ante los ojos de la dirección deportiva. No serían movimientos fáciles en ninguno de los casos, pero nada es imposible cuando recibes la llamada del Real Madrid.

La medular renovada

Si hay una posición que está en entre dicho en los últimos días, es la medular. Ahí aparece uno de los nombres de esta Champions: Houssem Aouar. El centrocampista del Olympique de Lyon fue uno de los más destacados para eliminar a la Juventus de Cristiano. Ahora busca confirmarse ante el Manchester City. Su clase con el balón y recorrido en conducción son los aspectos más positivos de su informe. El hecho de que pueda jugar como interior aumenta su valor.

A su lado tiene otro jugador más que interesante; el espejo de Aouar en Lyon. Más físico que su compañero y con menos calidad con el balón en los pies, Maxence Caqueret tiene un carácter de box to box muy interesante para la entidad blanca. Trabajo y sacrificio secando el juego interior de la Juventus. Desarrollaría un papel como suplente dentro de un rol que le falta a la plantilla del Real Madrid. Un punto por detrás de Fede Valverde.

Un central

La búsqueda de un futuro Sergio Ramos es real. Será difícil encontrar algo parecido al capitán, pero hay varios en el radar blanco que optan a tener su oportunidad. Dayot Upamecano ha pasado una importante prueba este jueves ante el Atlético de Madrid. Su juego con el balón mejora sus cualidades como central. El central del RB Leipzig es rápido, pero deja dudas ante grandes regateadores por su cadera un tanto fija a la hora de rectificar. Su valor ha ido en picado con el paso del tiempo, sobre todo después de renovar con el equipo alemán.

Si Upamecano ha caído, Jules Koundé cotiza al alza. Monchi puso el ojo sobre esta perla en forma de central y esa confianza se ha transformado en un diamante en bruto. El francés del Sevilla es veloz, contundente y con un plus en el juego aéreo tanto en ataque como en defensa que le convierte en uno de los defensas más prometedores de todo el panorama internacional.

Más complicado

En el centro del campo hay dos jugadores de los que la dirección deportiva no se ha olvidado. Zidane sigue pendiente de su ojo derecho en forma de centrocampista: Paul Pogba. Todo hace pensar que terminará renovando por el Manchester United, pero mientras no lo haga, la opción de fichar por el Real Madrid sigue abierta. El francés sigue adelante con su equipo en la Europa League, donde desde el regreso de la competición tras el parón por la Covid-19 ha vuelto a ser protagonista.

El otro nombre es Kai Havertz. Pendiente de su traspaso al Chelsea, el Real Madrid no ha quitado de su ojo a este mediapunta talentoso. Es el más destacado del Leverkusen de lejos y, aunque no pudo evitar la eliminación de su equipo, su calidad ha quedado una vez más patente sobre el verde. Si algo se malogra en ese fichaje por el club inglés, los blancos no se olvidan de él.

