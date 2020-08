Guardiola acaba con el 'invictus' de Zidane en la Champions League: y a la 13ª eliminatoria perdió

Zinedine Zidane se estrenó como entrenador en una eliminatoria de Champions el 17 de febrero de 2016. Fue en un partido del Real Madrid en Roma y el conjunto blanco ganó 0-2. Ahora, cuatro años y medio después, el técnico francés ha caído eliminado por primera vez en la máxima competición continental.

El Manchester City de Guardiola terminó este viernes 7 de agosto de 2020 con el récord de Zidane. Una estadística para la historia, ya que ningún entrenador había ganado tres Champions consecutivas, ni dos, desde el cambio de formato en 1992.

Zidane ganó todas las eliminatorias en 2016, 2017 y 2018. Después de la final de Kiev abandonó el banquillo del Real Madrid y regresó una vez el equipo blanco había caído eliminado el pasado año contra el Ajax.

Guardiola ha conseguido, tras dos graves errores de Varane que imposibilitaron la remontada, borrar el 'invictus' de Zidane. Pero no por ello el entrenador francés suspende, ya que esta misma temporada ganó la Supercopa de España y La Liga.

12 eliminatorias y 9 equipos

En el año 2016, el Real Madrid eliminó a Roma, Wolfsburgo, City y Atlético de Madrid. En 2017 a Nápoles, Bayern, Atlético y Juventus. Y en 2018 a PSG, Juventus, Bayern y Liverpool. Un total de 12 eliminatorias sin conocer la derrota. Nueve equipos que besaron la lona, ya que Atlético, Bayern y Juventus lo hicieron por partida doble.

Lo cierto es que Zidane no estuvo acertado ante el Manchester City. Fue también, a título personal, su peor eliminatoria como entrenador. Primero, por perder 1-2 en el Santiago Bernabéu en un partido que se escapó cuando el Real Madrid se había adelantado en el marcador. Y segundo, porque no consiguió mover el avispero en Manchester para al menos rozar la remontada.

Poco se pareció el Real Madrid del Etihad Stadium al que se paseó con marcha militar aniquilando rivales en el tramo final de La Liga. Esa robustez se vino abajo con los errores de Varane y tampoco encontró la forma de hacerle cosquillas a un City venido arriba de moral gracias a la renta conseguida en la ida.

Zidane perdió el 'invictus' en Europa, que algún día tenía que llegar, pero lo hace tras haber levantado al Real Madrid en un año y con dos títulos en el bolsillo. Derrotas así duelen menos. Y es que la temporada del conjunto blanco se puede calificar con un notable gracias a esa Liga y esas diez victorias consecutivas tras el parón.

El balance de la temporada

La mayor sorpresa en Manchester fue la contestación de Zidane en rueda de prensa al no confirmar su continuidad. Malo ha de ser para que no continúe. No hay nada que haga pensar en una nueva marcha del técnico francés, más aún después de que el equipo haya conseguido La Liga. Aunque el susto y la duda queda, ya que con 'Zizou' nunca se sabe.

Extrañó esa respuesta de Zidane, al igual que Vinicius no jugara ni un solo minuto cuando lo que necesita el Real Madrid era desborde y velocidad. También en el debe del galo esta campaña queda el no haber recuperado a James y Bale para la causa. Es más, ambos jugadores se autodescartaron para el decisivo encuentro de Champions en Manchester.

A pesar de esta decepción, el sabor de boca que deja la temporada no puede ser malo. Ni para Zidane ni para el Real Madrid. Más aún cuando ha sido el curso más difícil de la historia con un parón de tres meses a causa del coronavirus. La reacción del equipo y esa Liga deben dejar, tras un lógico duelo por la eliminación en Champions, un buen recuerdo de un año que jamás nadie olvidará.

