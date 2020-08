Rodrygo: "Este partido no manchará la historia de Varane en el Real Madrid"

No pudo ser. El Real Madrid cayó eliminado en los octavos de final de la Champions League ante un Manchester City que se aprovechó de dos errores de Varane para llevarse la victoria y sentenciar la eliminatoria. En este importante duelo, Zidane volvió a apostar por un Rodrygo que dio la cara después de la derrota ante los micrófonos de Movistar.

El futbolista brasileño dio sus primeras sensaciones tras caer eliminado en la máxima competición continental. "Estoy triste por la eliminación", dijo el jugador, quien no dejó de poner de relieve que han "luchado hasta el final". "Una pena que no pasamos", continúo un Rodrygo que también habló sobre el rival.

Ante la pregunta de por qué al Real Madrid le costó tanto entrar en el partido, Rodrygo no tuvo reparos en decir que porque el Manchester City "es un gran equipo". "Sabemos que es muy difícil y duro jugar contra ellos. Lo hemos intentando, hemos luchado... Es una pena", afirmó el extremo de 19 años.

Varane pelea un balón por alto ante el City EFE

Los errores se pagan muy caro, más en una competición como en la Champions. Ya lo advirtió el propio Varane en la rueda de prensa previa: estos partidos se deciden por pequeños detalles. Rodrygo comentó que "es algo normal en este deporte" -que los errores se paguen caros-.

"Es una pena que haya pasado esto con Varane, pero es un gran jugador, nos dio muchas alegrías y no manchará la historia que tiene aquí", afirmó el brasileño, quien demostró no solo carácter, sino también ser un gran compañero al salir y hacer esta defensa sobre Raphaël Varane.

Rodrygo siguió haciendo autocrítica. Cuando le dijeron que si podían haber hecho más en la segunda parte, él contestó: "Y durante todo el partido, en general. Creo que pudimos dar más, pero no paramos de luchar en ningún momento, ellos han hecho un gran partido, son cosas que pasan. Ellos han merecido la clasificación".

Nota a la temporada

Pese al golpe que ha supuesto esta prematura eliminación en la Champions, en la ronda de octavos de final, el ex del Santos pone a la temporada "un 9". "No es un 10 por la Champions, pero hemos hecho una gran temporada", afirmó Rodrygo Goes para finalizar su intervención.

Zidane, junto a Rodrygo en el banquillo del Real Madrid EFE

Lo cierto es que el brasileño acaba su primera temporada como futbolista del Real Madrid con dos títulos bajo el brazo: la Supercopa de España y La Liga. La temporada de Rodrygo ha sido como una auténtica montaña rusa. Después de un breve paso por el Castilla llegó su gran oportunidad con el primer equipo.

Sus primeras actuaciones no pudieron salirle mejor. De hecho, para el recuerdo siempre quedará su hat-trick contra el Galatasaray. Una vez comenzado el 2020, se vio relegado a un segundo plano e incluso volvió a jugar en el filial. Pero después del parón recuperó su sitio, siendo de la partida en varios encuentros del tramo final de La Liga y también ocupando un hueco en el once de gala ante el City.

