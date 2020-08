Mourinho: "Casillas y yo siempre nos respetamos, ahora hemos cultivado una amistad honesta"

Hubo un tiempo en el que la afición del Real Madrid se dividió entre los seguidores de José Mourinho y los de Iker Casillas. Los bandos parecían ser irreconciliables. O le dabas la razón al míster o al portero. Con la salida de ambos, las aguas volvieron a su cauce y poco a poco el cisma abierto fue quedando en el olvido.

Los años no pasan en balde y lo que otrora parecía una enemistad perpetua ha pasado a ser una relación honesta y de respeto. Eso es lo que ha asegurado el actual entrenador del Tottenham después de que Casillas confirmase su adiós al fútbol profesional. El mito de la portería cuelga las botas.

Ha sido en este especial momento en la carrera del guardameta de Móstoles cuando Mourinho ha mostrado su cara más conciliadora. En diálogo con el diario AS, el técnico luso ha asegurado que entre ellos se ha cultivado "una amistad honesta" y considera al ya exfutbolista "un gran portero y un gran hombre".

Mourinho y Casillas, en el Real Madrid Reuters

"Su inteligencia y su madurez han hecho que siempre nos respetemos y años más tarde hasta hayamos podido cultivar una amistad honesta", ha apuntado José Mourinho al medio madrileño. "Es un portero histórico del Real Madrid, de la selección española y del fútbol mundial. Con él gané La Liga de los récords y con él he tenido momentos difíciles por mi decisión profesional y jamás personal de hacer jugar a otro compañero", ha añadido el entrenador portugués.

De la tensión a los guiños

Aquel '¿eres de Casillas o de Mourinho?' es pasado. La relación entre ambos ha ido mejorando con el paso de los años desde el respeto profesional. De hecho, esta no es la primera vez que bien el uno o el otro dice unas palabras cariñosas al otro. Ya cuando sufrió el infarto Iker, en mayo de 2019, el luso se sinceró.

"Todo el mundo sabe que, cuando le saqué del equipo, hubo algún enfrentamiento. No diría que fueron los egos si no un problema entre el capitán del Real Madrid y el entrenador del Real Madrid. No fue fácil para mí tomar esa decisión ni para él aceptarla. Pero tenemos una relación positiva, no es lo que todo el mundo piensa", dijo entonces Mou.

Tiempo después de aquellas palabras y del interés que mostró el técnico luso sobre el estado de Casillas tras su infarto durante un entrenamiento con el Oporto, fue el propio Iker el que habló sobre Mourinho: "No tengo ningún problema con él. Las situaciones que vivimos fueron nuestras. Pasamos momentos buenos y menos buenos".

Álvaro Arbeloa junto a José Mourinho, Iker Casillas y Xabi Alonso

"Momentos buenos y menos buenos", así definió Casillas el tiempo que estuvo a las órdenes del ahora entrenador de los spurs. Dicen que el tiempo pone todo en su sitio y parece que eso es lo que ha pasado con estas dos leyendas del fútbol, que en su día fueron protagonistas de uno de los Real Madrid más pasionales de todos los tiempos. Ahora, años después, entre ellos hay "una amistad honesta".

