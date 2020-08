Isco, el fichaje imposible de Guardiola: no se moverá del Real Madrid

Años de especulaciones, de informaciones y de guiños. Pep Guardiola es un admirador del juego del '22' del Real Madrid, pero un verano más, pese a que a principios de temporada se habló mucho de una posible salida de Isco Alarcón del Santiago Bernabeú, el malagueño continuará al menos otro año formando parte de la plantilla del conjunto merengue.

Isco siempre ha estado en el punto de mira. Pese a que la afición ha estado de su lado y se metió en el bolsillo al madridismo incluso en su primer partido en el Santiago Bernabéu, los rumores sobre una posible salida le han acompañado a lo largo de los últimos años. La crisis económica que viven los clubes frenan los grandes movimientos entre clubes y esto también incluye a un Isco que, además, cuenta con el favor de Zidane.

El técnico galo no ha dudado en apostar por él, en especial en partidos tan señalados como los de la pasada Supercopa de España o en las finales de la Champions League de 2017 y 2018. Zinedine Zidane siempre ha insistido en que el malagueño le recuerda a él, su manera de ver el fútbol y es por eso que pese a que a veces le ha faltado regularidad, se ha mantenido en los planes del francés.

Zidane e Isco se saludan EFE

Precisamente es en la máxima competición continental donde Guardiola pondrá sus ojos otra vez en él. Ya en el duelo de ida fue Isco el que marcó el gol de los blancos ante el Manchester City, aunque el Real Madrid acabó cayendo por 1-2 y deberá dar la vuelta a la eliminatoria fuera de casa.

En la vuelta que se disputa este viernes 7 de agosto en el Eithad Stadium, el de Arroyo de la Miel puede ser la gran sorpresa del once titular. Si Zidane se decide por jugar con cuatro centrocampistas, Alarcón podría ser de la partida. Durante los últimos días el futbolista ha arrastrado unas molestias, pero en el primer entrenamiento de la semana ha estado disponible y ha completado la sesión al mismo ritmo que sus compañeros.

El internacional español es un as en la manga tanto para sorprender a Guardiola desde el inicio o para que salga ya en la segunda parte y que sea el turno de que despliegue su magia sobre el campo de Mánchester para envidia del ex del Barcelona. Desde 2016 se lleva publicando el interés de Pep en Isco, incluso en la prensa catalana con buenas relacionas con el de Sampedor. Pero... este año tampoco será.

Isco se queda

No saldrá del Real Madrid el mediapunta andaluz. Ni al Manchester City ni a cualquier otro de los clubes que puedan estar interesados en hacerse con sus servicios. Como un superviviente, Isco continúa adelante en su aventura vistiendo la elástica blanca. Una aventura que comenzó allá por el año 2013.

Isco Alarcón, presionado por dos jugadores del Espanyol REUTERS

Hasta la fecha ha disputado más de 300 partidos con el conjunto merengue, en los que ha llegado a superar la cifra de 50 goles marcados. Lo cierto es que la presente temporada, la 2019/2020, es en la que los números del malagueño más han flojeado. Tan solo 30 encuentros entre todas las competiciones y 3 dianas anotadas.

"Me siento identificado con todos pero es verdad que por su posición me siento un poco más identificado. Está jugando y quiere su sitio, pero como todos. Cada uno que tiene oportunidad de jugar tiene que rendir y los jugadores son conscientes de eso y me gusta como jugador Isco". Palabra de Zidane.

