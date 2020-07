Guardiola descarta definitivamente a Agüero para el partido contra el Real Madrid

El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, descartó este martes al delantero argentino Sergio "Kun" Agüero para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid el próximo 7 de agosto. A pesar de que había especulado con su vuelta, el técnico catalán ha tenido que renunciar a esta posibilidad.



Agüero, de 32 años, tuvo que ser operado el pasado 24 de junio en Barcelona de una lesión sufrida en su rodilla izquierda dos días antes, durante el partido de la liga inglesa contra el Burnley (5-0), y se tuvo que retirar al descanso con dolor en esa articulación.



Agüero, que arrastraba molestias desde la reanudación de los entrenamientos, tendrá que seguir con su recuperación sin poder jugar en el partido de regreso a la Champions, en el que su club se juega contra los blancos el pase a la fase final de la competición en su estadio, con la renta favorable del 1-2 lograda en la ida el 26 de febrero en el Santiago Bernabéu.

Sergio 'Kun' Agüero se duele sobre el césped tras caer lesionado en el Manchester City - Burnley Reuters

El delantero argentino tenías esperanzas de llegar al importante choque frente al Real Madrid que puede marcar el signo de una decepcionante temporada del Manchester City en la que han sido vapuleados en la Premier League, ganada por el Liverpool con un amplísimo margen de puntos.

Por ello, el rendimiento en la máxima competición continental puede dar un giro brusco al resultado del equipo inglés este curso, ya que si consiguieran levantar la Champions podrían hacer de una desastrosa temporada un momento histórico con la primera Copa de Europa de los citizens.

Para esta difícil misión, Guardiola no podrá contar con Sergio Agüero, al menos en el primer duelo que se disputará tras la reanudación, el partido de octavos frente al Real Madrid que se jugará en el Etihad antes de que dé comienzo la fase final de Lisboa. El choque, que se disputará en el próximo 7 de agosto, está muy cercano en el calendario para que la recuperación del ariete argentino pueda efectuarse.

Raheem Sterling y Kevin De Bruyne, en un partido del Manchester City Reuters

Por ello, Pep tendrá que formar su delantera con jugadores como Gabriel Jesús, Sterling o De Bruyne. Las oportunidades que ofrece la plantilla de Manchester siguen siendo muy amplias, pero sin duda la ausencia del 'Kun' será una baja sensible para el combinado dirigido por Guardiola.

Un buen resultado y la baja de Ramos

A pesar de todo, el City cuenta también con la ventaja de un resultado muy favorable gracias al 1-2 cosechado en la ida en el Santiago Bernabéu en un momento en el que el Real Madrid no atravesaba su mejor punto de forma. Sin embargo, la consecución del título de liga con 10 victorias consecutivas han supuesto una inyección de moral para los blancos que llegan con ánimos renovados para intentar lograr la remontada.

Sergio Ramos se va expulsado contra el Manchester City Reuters

Si el equipo mancuciano tiene la baja de Agüero, el Real Madrid tampoco se queda atrás, ya que no podrá contar con su líder natural Sergio Ramos. El central fue expulsado en el partido de ida y no podrá disputar la vuelta, por los que tendrá que confiar en sus compañeros para no concluir esta temporada 2020 'antes de tiempo'.

