Restrepo, el padrastro de James Rodríguez: "No le faltarán ofertas, el Atleti me encantaría..."

A James Rodríguez no le van a faltar ofertas durante el mercado de fichajes para abandonar el Real Madrid. El futbolista ha vuelto a quedarse fuera de una lista de convocados. Esta es la cuarta ausencia consecutiva y es que, presuntamente, fue el propio mediapunta colombiano el que pidió a Zinedine Zidane no ir convocado.

Sobre el futuro del jugador ha hablado su padrastro, Juan Carlos Restrepo, en Súper Combo del Deporte en Cali. En primer lugar, ha querido dejar claro que el internacional cafetero es un auténtico profesional y que siempre se ha esforzado al máximo para dar su mejor nivel.

"Mi opinión es que James es un profesional, se ha comportado como un profesional, trabajando con la mejor disposición y actitud, queriendo demostrar que tiene sus condiciones intactas y queriendo salir adelante, esa es la situación que analizo desde mi óptica, sin tener mucho acceso a las conversaciones que se sostengan o no de parte del grupo que maneja James con el señor Mendes a la cabeza. Esta opinión la doy a mutuo propio, para mí se está comportando como un profesional y se ha esforzado al máximo para estar en la mejor forma posible", ha señalado.

También le han preguntado si está de acuerdo con James en quedarse fuera de las convocatorias: "La verdad es que no conozco el fondo del por qué, pero desde mi perspectiva como conocedor del comportamiento de James imagino y soy capaz de certificar que sería un comportamiento que tiene sus tópicos de rectitud, porque estoy absolutamente convencido de que el deportista, James Rodríguez; el ser humano, James Rodríguez, no toma decisiones arbitrarias".

La mano de Mendes

"Sé que ellos son un equipo de trabajo interdisciplinario muy cercano, seguramente no faltará el diálogo profesional entre ellos y sé que James tiene injerencia en las decisiones que se toman y esas decisiones se toman siempre pensando en el bienestar del deportista, en el mejor apoyo al ser humano, y no tengo la más mínima duda que son situaciones que se han presentado, James las ha analizado y ha tomado decisiones responsables, coherentes y responsables", ha señalado.

Futuro

La etapa final del mediapunta en el Real Madrid no será recordada, es por esto que también le han cuestionado sobre si no era mejor haber salido por la puerta grande: "No podemos poner el dedo en la llaga en algo que no conocemos, no soy quién para decir que el comportamiento no fue idóneo o correcto, las personas que hablan tendrían que tener argumentos como para indicar que si fue negativo o fue positivo, correcto o correcto. Vuelvo a decir que sé de su comportamiento profesional en todas sus actividades, sé de su compromiso con su profesión, de ese ser humano puedo dar fidelidad de que las cosas las está haciendo de la mejor posible y dentro del marco de las acciones correctas".

"Lo único que quiero ver es a un hijo contento, a un hijo feliz, a un hijo que su felicidad es estar dentro del rectángulo de juego y dentro de lo que Dios le premió para hacer, que es el fútbol. Hay muchas instituciones de gran nivel en el mundo que creo estarían interesadas en contar con James, seguramente no le van a faltar ofertas, porque es un jugador top en el mundo, que tiene un impacto en cualquier parte y club a donde llegue, y seguramente, dependiendo de las decisiones que se tomen con el Madrid o de lo que James y su grupo acuerden con el Real, seguramente tendrá nuevas oportunidades", ha continuado Restrepo.

Su padrastro tiene una clara preferencia: el Atlético de Madrid. "A mí me gusta mucho el fútbol español, se ha hablado mucho de ir al Atlético de Madrid, me encantaría, una bonita afición y un estadio muy bonito. No sé, si sea como se especula en los medios, una realidad. Así como en Italia e Inglaterra hay buenas instituciones", ha sentenciado en el medio colombiano.

