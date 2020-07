¿Qué piensan en el Manchester City de los rumores de fichaje de De Bruyne por el Real Madrid?

Este lunes, el Manchester City conocerá la resolución final sobre si podrá jugar o no competición europea las dos próximas temporadas. Que el organismo continental falle en su contra supondrá un duro golpe para el club británico, el cual puede ver como algunos de sus mejores futbolistas abandonan el Etihad Stadium por este motivo.

Desde que se conoció la sanción de la UEFA, el City se puso manos a la obra para preparar un buen recurso y que el TAS fallase a su favor. También se ha hablado a lo largo de todo este tiempo que De Bruyne o Sterling estarían más que dispuestos a comenzar una nueva aventura en las filas del Real Madrid.

Ex del equipo como Eriksson ha señalado que si quieren, acabarán vistiendo la elástica blanca: "Bueno, jugarán para el Real Madrid si quieren hacerlo, pero estaría decepcionado. No lo sé, realmente espero que se queden en Inglaterra. Cuando lo miras hasta ahora, y durante muchos años, la Premier League es la mejor liga del mundo, no hay dudas al respecto: la más popular, la mejor liga para ver", dijo en Stats Perform News.

Kevin De Bruyne, durante un partido de esta temporada con el Manchester City Instagram (kevindebruyne)

Mientras Raheem Sterling sí que se ha dejado querer por el Real Madrid en alguna que otra ocasión con declaraciones como esta: "Es una de esas cosas… Ahora estoy en el City y estoy muy feliz, pero también digo que el Madrid es un club fantástico. Cuando ves la camiseta blanca ya sabes exactamente lo que representa el club, es enorme. Aunque tengo que decir que tengo un gran contrato con el City (hasta 2023) y tengo que respetarlo. Pero es un club fantástico".

Kevin de Bruyne no se ha pronunciado sobre los múltiples rumores que le han colocado en la órbita del conjunto merengue. Pese a ello, desde Inglaterra el medio Daily Mail asegura que el futbolista belga no saldrá del Manchester City aunque el Tribunal de Arbitraje Deportivo dictamine que los citizens no jugarán competición europea (ni Champions ni Europa League) en la 2020/2021 y en la 2021/2022.

Quiere cumplir su contrato

Su contrato con el City acaba en junio de 2023 y su agente, Patrick de Koster, también ha comentado recientemente que no se va a mover del club inglés: "Todavía tiene un contrato de tres años con un equipo que pertenece a la élite, en un club y en una ciudad donde Kevin se siente bien y apreciado. Por supuesto, siempre hay interés de otros clubes, pero Kevin de Bruyne no está pensando en una transferencia en este momento", dijo en declaraciones para Sporza.

"Le quedan tres años de contrato con un club superior y se siente muy valorado. El 90% de todos los artículos son mierda. Los buenos jugadores siempre generan interés, ya sea De Bruyne o Lionel Messi o Cristiano Ronaldo o Antoine Griezmann", añadió el agente de uno de los grandes jugadores del panorama internacional, el cual parece que continuará jugando en el Etihad Stadium pase lo que pase el próximo lunes con la sentencia del TAS.

[Más información - El temor de Guardiola: "Si pensamos en cuartos, los reyes de la competición nos echarán"]