Rayan Cherki le saldrá más caro al Real Madrid: la perla ampliará su contrato con el Lyon

Rayan Cherki es una de las grandes perlas del fútbol mundial y esta temporada hemos presenciado su estreno en el profesionalismo con varias apariciones y algunos goles con el Olympique de Lyon. El equipo que le ha visto crecer quiere fortalecer su relación contractual ante la multitud de intereses que han surgido a lo largo del año. Y parece que está muy cerca de conseguirlo a pesar de que el Real Madrid le sigue de cerca.

Según ha informado France Football, el conjunto de Lyon está a punto de extender el contrato del jugador de 16 años hasta junio de 2023. El verano pasado, con 15 años, puso su primera firma sobre un papel de forma profesional. Al delantero que también se le ha podido ver en la UEFA Youth League le han llegado a sus oídos el interés del Manchester United y, sobre todo el del conjunto blanco.

Al parecer el verano pasado ya se acordó que este año habría una revisión de este contrato en función de cómo hubiera ido la temporada y, en realidad, de cuánto se estuviera encareciendo su nombre. Después de todos estos rumores que han ido apareciendo en los últimos meses, el Lyon ha tenido que ejecutar esta promesa para evitar que pudiera haber algún tipo de problema para seguir contando con esta perla.

Los rumores no irían mal encaminados y es que Jean-Michel Aulas, presidente del Lyon, ha confirmado este viernes que el Real Madrid quiso fichar a Cherki el pasado verano. Los blancos llamaron a la puerta del talento galo que se desempeña como mediapunta o en la delantera. "Es incontestablemente un jugador que va a llegar muy alto. Es por eso que hicimos un esfuerzo importante para que firmara un contrato profesional con el Lyon. Los dos equipos que estaban interesados cuando le hicimos firmar eran el Real Madrid y el Manchester United", explicó el máximo responsable del club francés.

La confesión

Cherki tiene claros sus planes de futuro y esos pasan por el Real Madrid. No es la primera vez que lanza un guiño al club blanco, pero con esta ya no hay duda alguna de qué tiene en su cabeza. "Mi sueño es jugar en el Real Madrid", ha dicho Cherki en una entrevista para el canal de televisión del Olympique de Lyon. La perla gala no oculta sus intereses, después de ya decantarse por los blancos en una entrevista pasada en lugar del Barcelona. Cherki, que jugaba mientras tanto al ping pong, quiere firmar por el equipo merengue y pasar a engrosar sus filas una vez cumpla los 18 años.

Cherki también dijo en la entrevista que sueña con ganar el Balón de Oro. Sus comienzos están siendo muy prometedores. Lleva 24 partidos en el primer equipo, debutó la pasada temporada y suma, nada más y nada menos, nueve goles y tres asistencias. El talento de Cherki ha deslumbrado a toda Francia y toda Europa, pero él tiene claro lo que quiere hacer con su carrera.

