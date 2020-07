Los 'juegos mentales' de Sergio Ramos: "Pensé que iba a imitar el 'panenka' de Messi"

El Real Madrid se impuso al Getafe (1-0) gracias a un gol del español Sergio Ramos de penalti que anotó ante David Soria, quien reconoció tras el partido que pensó que el capitán madridista "iba a imitar el 'panenka' de Messi" frente al Atlético de Madrid el pasado martes, pero se equivocó y no pudo detener la pena máxima, aunque acertó el lado.

"Tú ves los penaltis y luego tomas una decisión, aguantas por si lo pega a lo 'panenka', aguanté y luego llegar era complicado llegar. Vi el otro día el penalti de Messi y pensé que lo iba a imitar. En el Sevilla me metió uno así, sé que le gusta. Tomé esa decisión, pero no lo he acertado", dijo a Movistar +.

"Desde que llegué aquí, los partidos contra los grandes se han definido por detalles. Esto es así, hay que continuar. Lo bueno es que el equipo tiene buenas sensaciones y toca seguir porque queda mucho para meterse ahí arriba", analizó sobre la actuación de su equipo.

"Creo que estamos cogiendo el ritmo que habíamos perdido desde el parón. El equipo ha competido bien, en estos partidos los detalles se pagan, si no yo creo que el empate habría sido justo", amplió.

Un David Soria que no quiere pensar en clasificarse para la Champions League, si no ir partido a partido: "Nosotros estamos pensando en Osasuna ahora. No puedes mirar solo hacia arriba, también hay que mirar hacia abajo que hay equipos que vienen muy fuertes", declaró.

Los 450 de Ramos en Liga

El español Sergio Ramos fue el protagonista del encuentro anoche entre el Real Madrid y el Getafe (1-0), ya que suyo fue el tanto de la victoria de su equipo que les pone con cuatro puntos de ventaja en el liderato sobre el FC Barcelona, en un día en el que cumplió 450 partidos en Liga con la elástica blanca, por lo que el presidente, Florentino Pérez, le entregó una camiseta conmemorativa.

El capitán se convirtió en el quinto jugador que llega a esta cifra en la historia del Madrid tras Raúl González Blanco (550), Manolo Sanchís (523), Iker Casillas (510) y Santillana (461). En los 450 partidos de Ramos ha sido titular en 448 ocasiones, sumando 302 victorias. Además, es el defensa más goleador de la historia de la Liga con 70 tantos (68 con el Real Madrid y 2 con el Sevilla).

El central lo celebró con un gol desde el punto de penalti que le deja a tan solo dos de ser centenario en el global de todas las competiciones.

Por su parte, el técnico Zinedine Zidane también estuvo de celebración ya que se convirtió, tras el partido de este jueves contra el Getafe, en el tercer entrenador que más veces ha dirigido al Real Madrid en Liga en toda su historia, con 140, superando por uno al holandés Leo Beenhakker (139).