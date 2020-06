Mensaje de Zidane a Mbappé: en el Real Madrid juegan los mejores

Zidane y Mbappé. Mbappé y Zidane. Los guiños entre uno y otro han sido constantes durante los últimos años y parece que acabarán encontrándose en el Real Madrid tarde o temprano. El técnico francés ha sido preguntado por el delantero en rueda de prensa en la previa del partido ante el Espanyol es si se veía entrenando a su compatriota algún día.

El entrenador del conjunto merengue ha querido lanzar un claro mensaje a Kylian Mbappé: en el Real Madrid juegan los mejores del mundo. Pese a que intentó no pronunciar su nombre cuando le preguntaron por él, ya que no le gusta hablar de jugadores de otros equipos y ya en su día fue incluso criticado por alabar al delantero, Zidane sí que le ha mandado el siguiente mensaje.

"Tengo la suerte de poder estar en este club y entrenar aquí. No me gusta decir la palabra suerte, porque al final en la vida no es cuestión de suerte, sino en creer en lo que haces y disfrutar de lo que tenemos. ¿Hasta cuándo? Eso no me importa. Sí que puedo decir que tengo suerte de entrenar a los mejores. Si estás en el mejor club del mundo, tienes a los mejores, por eso sí disfruto. Donde más disfruto es en los entrenamientos, es la hostia ahí", dijo el técnico del equipo blanco.

Zidane, en rueda de prensa

El futbolista sabe muy bien que el Real Madrid es el mejor club del mundo. De hecho, es seguidor blanco desde que era un niño e incluso llegó a visitar las instalaciones de Valdebebas, conociendo allí tanto a Zinedine Zidane como a Cristiano Ronaldo, uno de sus ídolos.

En 2017 ya estuvo cerca de firmar por el conjunto merengue. Por aquel entonces se destapó como una de las grandes promesas del planeta fútbol en el Mónaco. Sin embargo, acabó fichando por el Paris Saint-Germain y es que con tan solo 18 años tanto él como su círculo más cercano pensaron que lo mejor para su carrera es que siguiese en Francia un tiempo más.

2021, año clave

El camino parece allanarse para que acabe vistiendo de blanco. Mbappé acaba su contrato con el PSG en junio de 2022 y, hasta el momento, se ha negado a renovar. De decidir prolongar el acuerdo que le une con la entidad parisina, diversas informaciones apuntan a que será solo bajo la condición de que si existe la posibilidad de fichar por el Real Madrid se le facilite la salida.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG Reuters

Por el momento habrá que esperar. Salvo sorpresa mayúscula, el delantero galo, y campeón del mundo con la selección de Francia en 2018, continuará en el Parque de los Príncipes la próxima campaña. La presente temporada ganó la Ligue-1 después de que se diese por finalizado el curso antes de tiempo por la crisis del coronavirus. El PSG como líder de la tabla antes de la suspensión de la liga, se hizo con el título.

Los de Thomas Tuchel ya se han incorporado a los entrenamientos de nuevo y han comenzado a preparar el asalto a la Champions League que, si nada lo impide, se reanudará en el mes de agosto. Conquistar 'La Orejona' es uno de los viejos sueños del futbolista, así como triunfar en el Real Madrid.

