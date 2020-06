Streaming en directo | Real Madrid - Eibar (La Liga)

El Di Stéfano abre sus puertas para un nuevo partido de La Liga. El Santiago Bernabéu permanece en obras y es el campo ubicado en la Ciudad Real Madrid el que albergará a partir de ahora y hasta el final de la temporada 2019/2020 el que acoja los partidos que disputen los de Zinedine Zidane como locales.

El primer duelo del Real Madrid en este reinicio del campeonato doméstico después de tres meses de parón obligado por la crisis del coronavirus es ante el Eibar. Blancos y armeros se juegan mucho en esta recta final de la campaña. Los primeros están en plena lucha con el Barcelona por el título. Los culés no fallaron frente al Mallorca en Son Moix y el conjunto merengue debe sumar los tres puntos sino quiere ver al eterno rival alejándose en la clasificación.

La situación del Eibar es muy diferente. El equipo vasco está en la pelea por no descender a Segunda División. Tiene dos puntos más que el Mallorca, conjunto que marca la línea roja en estos momentos. 27 puntos por 25 y es que los de Mendilibar se encuentran ante una gran oportunidad en el Di Stéfano ya que sus rivales directos no han conseguido sumar los tres puntos este fin de semana.

Mucho en juego y un objetivo común: la victoria. Pero solo uno puede conseguirlo. Zidane se ha alejado de las disculpas que han mantenido otros entrenadores y ha señalado que están listos para el regreso de la competición y para este ajustado calendario al que tendrán que hacer frente a partir de ahora. No hay que olvidar que desde el 11 de junio al 19 de julio no habrá día sin fútbol en España.

Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa previa al partido frente al Eibar

"Sabemos que hemos vivido momentos muy difíciles. Es una suerte volver a jugar. Los jugadores están muy agradecidos de poder volver. No tengo ninguna duda de que hemos hecho el mejor trabajo posible. Estamos preparados. Hemos tenido casi un mes de preparación, creo que eso ha sido suficiente. Estoy muy contento de poder volver a estar sobre el campo. Estamos listos", ha dicho el técnico francés en rueda de prensa.

Mendilibar, por su parte, sí que puso una especie de disculpa que está comenzando a ser muy utilizada: la ventaja de los grandes con la novedad de los cinco cambios. "Calidad tienen y eso no han perdido. Si físicamente están peor lo van a notar en la calidad según transcurran los minutos. Las plantillas de los grandes también marcan diferencias, no solo los once que salen al principio. Los campeonatos no los ganan once jugadores, los ganan la plantilla completa. Con los cinco cambios tienen ventaja las plantillas de los equipos grandes", explicó el técnico del Eibar.

