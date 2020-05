Savio, 20 años después de La Octava: "Confirmó la vuelta del Madrid y que aún era el más grande"

32 años sin ganar 'La Orejona'. Más de tres décadas sin que el Real Madrid se sentase en el trono de Europa. En 1998 se rompió la maldición con Lorenzo Sanz en la presidencia y Jupp Heynckes en el banquillo. Tan solo dos años después de romper con la historia ante la Juventus de Turín, el equipo blanco se presentó en su segunda final en tres temporadas.

Final española la que se disputó en París el 24 de mayo del año 2000. 78.759 aficionados se dieron cita en el Stade de France para presenciar el partido entre el Real Madrid, dirigido entonces por Vicente del Bosque, y el Valencia, entrenado por Héctor Cúper.

Casillas; Míchel Salgado, Karanka, Helguera, Iván Campo, Roberto Carlos; Redondo, McManaman, Raúl, Anelka y Morientes, fueron los once elegidos por Del Bosque para formar el equipo inicial ante el Valencia. Después tuvieron también minutos tres históricos del club: Sanchís, Hierro y Savio. Con el brasileño ha hablado EL ESPAÑOL de aquella final, en la que se dieron cita por primera vez dos clubes españoles.

El Madrid levanta La Octava en París tras ganar al Valencia

Para Savio, aquel 24 de mayo del 2000 es "una fecha muy especial". "Ganaba allí mi segunda Champions con el Real Madrid", comenta el brasileño, quien además remarca el momento en que dio "la asistencia a Raúl en el tercer gol". Tercer y definitivo tanto de los blancos que, tal y como recuerda, lo vivió como "¡una locura!".

"El gol de Raúl fue muy importante. Con el 2-0, el Valencia aún tenía la posibilidad de hacer algo, pero con el 3-0 era ya muy difícil. Formar parte directamente de ese gol es algo muy especial", relata Savio. El ya exjugador, que aterrizó en el Santiago Bernabéu en el año 1997, formó parte del Real Madrid durante cinco temporadas.

Cinco años y tres Champions consiguió ganar Savio como futbolista merengue. Después de conquistar La Séptima, el Real Madrid partía como favorito contra el Valencia, pero el brasileño remarca que no lo vivieron así dentro del vestuario: "No creo que fuésemos los favoritos contra el Valencia. La temporada 1999/2000 no fue buena para nosotros en La Liga, el Valencia estaba bien y tenía un equipazo".

Sin embargo, los pupilos de por aquel entonces Vicente del Bosque firmaron una final de 10. "Hicimos un partido muy inteligente, con mucho ritmo y tácticamente perfecto", asegura Savio Bortolini. Cuando Braschi pitó el final del encuentro, se le pasaron varias cosas por la cabeza: "Emoción, felicidad y la sensación de deber cumplido. Era mi segunda Champions. ¡Fue muy lindo!".

Savio Bortolini junto a sus compañeros del Real Madrid en la celebración de La Octava

El vestuario vivió ese momento a lo grande y es que, como Savio dice: "No es fácil ganar dos veces una competición como la Champions en tres temporadas". "Ganar La Octava fue realmente confirmar la vuelta definitiva del Real Madrid a Europa, confirmando que aún era el más grande. El grupo estaba muy concentrado, era un partido en el que no podíamos fallar", añade.

Camino a La Cibeles

Para llegar hasta París, el Real Madrid tuvo que superar a equipos de la talla del Bayern Múnich o el Manchester United. Especialmente recordado es aquel ya histórico encuentro en Old Trafford contra los diablos rojos. Y tan imposible como olvidar aquel duelo es también no dejar de rememorar el taconazo de Fernando Redondo, tras el cual hasta el mismísimo Alex Ferguson se rindió al argentino.

Precisamente fue Savio el que tocó el balón para Redondo y de ahí a la historia: "Era un partido muy difícil, un campo muy complicado y el Manchester tenía un gran equipo, era el vigente campeón. Después de empatar a cero en casa, solo pensábamos en ganar y clasificarnos. Fue un partidazo. ¿Redondo? Solo los grandes jugadores pueden hacer algo así. Una jugada muy linda y decisiva".

Savio ante Stam en el Manchester United - Real Madrid de la Champions 1999/2000

Del Teatro de los Sueños al Stade de France y de vuelta a la capital española para celebrar La Octava. Savio no pone de relieve ninguna anécdota en especial, sino el conjunto de la fiesta madridista tras ganar 'La Orejona': "La fiesta con la afición en el estadio fue espectacular, luego llegamos a Madrid, La Cibeles, el Santiago Bernabéu... ¡Fue muy emocionante!".

De lo que no se olvida Savio es de Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid fallecido recientemente por el coronavirus: "Fue una persona muy especial para mí, vino a Brasil a buscarme y me dio la oportunidad de vestir la camiseta del Real Madrid. ¡Una gran persona!". Y es que el brasileño llegó a la casa blanca con Sanz, pero también coincidió con Florentino Pérez en sus primeros años en el club: "Siempre me trató bien. Una relación de respeto".

Un Madrid galáctico

Fue con la llegada de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid cuando se comenzó a figurar el famoso equipo de 'Los Galácticos', pero antes de esto, el conjunto blanco ya contaba entre sus filas con jugadores como Raúl, Redondo, Roberto Carlos, Casillas y el propio Savio, quien además compartió vestuario también con otros como Figo y Zidane.

Para ellos tiene muy buenas palabras, pero de quedarse con uno sabe a quién elegir: "Son grandísimos jugadores y muy buenas personas. Pero tengo una relación de amistad con Roberto Carlos, estábamos siempre juntos". Precisamente, dos de ellos son los actuales entrenadores del primer equipo merengue y del Castilla.

Savio confía en ambos: "Los veo bien. Zidane entró una vez más en la historia del club. Ya lo había hecho como jugador y ahora lo ha hecho como entrenador, es increíble. Raúl está en el inicio de su carrera como entrenador y tiene mucho potencial".

Agradecido al Real Madrid

La llegada de Zidane y las lesiones privaron a Savio de un papel protagonista en el Santiago Bernabéu. Al final de la 2001/2002, tras ganar La Novena, cerró su página en el Real Madrid para comenzar otros capítulos nuevos en equipos como el Girondins de Burdeos, el Zaragoza, la Real Sociedad o el Levante.

"Fue justo después de ganar La Novena. Una temporada que jugué menos y para mí lo importante era poder estar en el campo, jugando y disfrutando", nos dice a EL ESPAÑOL Savio sobre su adiós al Real Madrid. Pero su calidad en el campo, sumada a la simpatía y buen carácter fuera de él le hicieron ganarse el cariño de la afición.

Savio Bortolini junto a César Sánchez, Iván Helguera y Luis Figo

"El cariño que recibí del madridismo fue algo único, especial. Yo sentía desde el principio una conexión. El Bernabéu me dio cariño, me dio fuerza y estuvo siempre a mi lado", afirma un Savio que añade una palabra para la afición blanca: "¡Gracias!". Precisamente, esa elástica blanca la ha vuelto a vestir en partidos de veteranos: "He jugado algunos partidos con el Madrid Leyendas, es siempre un placer vestir esa camiseta".

Conexión Brasil

Savio, Roberto Carlos, Ronaldo... o más recientemente Marcelo, Casemiro, Militao, Vinicius, Rodrygo y Reinier. El Real Madrid baila samba, "una conexión de éxitos, de victorias" dice Savio, quien espera que "siga siempre así". Sobre los más jóvenes dice que "tienen que tener más tiempo, pero son futbolistas de muchísima calidad técnica". "Yo espero que hagan historia en el club, son talentosos", añade.

Savio y Vinicius Júnior, pasado y futuro del Real Madrid juntos

"En Brasil siempre aparecen grandísimos jugadores. El club contrató en los últimos años a tres grandes promesas de nuestro fútbol como son Vinicius, Rodrygo y Reinier". Y aunque no señala ningún nombre en particular de posibles fichajes de jóvenes brasileños por el Real Madrid, sí que se 'moja' al elegir entre Mbappé y Haaland: "¡A mí me encanta Mbappé!".

El presente de Savio

Mientras otros excompañeros suyos han continuado ligados al mundo del fútbol ya sea como entrenadores, asesores, directores deportivos... Savio enfocó su carrera al mundo empresarial: "Me dedico a una faceta muy distinta de la época en que jugaba, pero estoy muy contento con ello. Me preparé para el momento de cuando dejara el fútbol. Tengo mucho trabajo, viajo bastante, pero ahora tengo mucho más tiempo para mi familia".

Savio Bortolini, en su casa, sacando brillo a sus tres Champions Instagram (@saviobortolini)

"Trabajo en diferentes mercados: financiero, inmobiliario y deportivo. En el área deportiva, hemos hecho una camaradería con You First Sports, empresa española, aquí en Brasil, yo y mi socio Guilherme Siqueira, ex del Atlético de Madrid y Granada. Estamos muy contentos de esa conexión entre Brasil y España con You First en Brasil", finaliza Savio. Todo un triple campeón de Europa con el Real Madrid.

[Más información - Qué fue de Savio Bortolini: el brasileño que jugó en Madrid y Real Sociedad]