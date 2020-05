Achraf, el último culebrón de verano en el Real Madrid: entre regresar o escuchar al Bayern

La Bundesliga volvió el fin de semana y el Borussia Dortmund dio un auténtico recital. Uno de los grandes protagonistas en la goleada ante el Schalke fue Achraf, quien ha vuelto a la competición tal y como lo dejó antes del parón, en un excepcional momento de forma.

Su futuro continúa dando de qué hablar. Si hace unas semanas se hablaba que el PSG se retiraba de la puja por hacerse con sus servicios, ahora se señala que desde Italia el Inter de Milán le tiene en los puestos más altos de su agenda para la temporada que viene.

A estos habría que sumar el interés de equipos como el Borussia Dortmund, que quiere retener al defensa, o incluso se ha hablado del Bayern Múnich, además de varios importantes clubes de la Premier League. A nadie se le escapa lo mucho que ha crecido el defensa marroquí en estos dos últimos años lejos de la casa blanca.

Achraf, en un partido del Borussia Dortmund Reuters

Lo que no admite discusión es que cuando acabe la presente temporada, Achraf deberá poner rumbo de vuelta al Santiago Bernabéu. Real Madrid y Borussia Dortmund llegaron a un acuerdo por dos temporadas para la cesión del internacional marroquí y este vence en este 2020.

Toma de decisiones

Ahora llega el momento de la toma de decisiones. Desde Alemania, el conjunto aurinegro ya ha manifestado que estaría encantado de poder quedarse con el jugador en propiedad. Si Achraf ha enamorado al club, también la ciudad, equipo y afición ha acabado por conquistar al lateral.

En el Real Madrid cuentan con Achraf. La cesión fue planeada para que el zaguero creciese y tuviese los minutos importantes en un equipo de primer nivel que en el conjunto blanco tendría difícil de conseguir. El objetivo se ha culminado y parte de la llave de su futuro la tiene el propio club de Concha Espina.

Achraf, en un partido del Borussia Dortmund en la Champions League EFE

La otra parte de la llave la tiene el propio jugador. Achraf Hakimi nunca ha ocultado que su sueño es triunfar en el Santiago Bernabéu. "Claro que me gustaría triunfar allí. He crecido en el Madrid, es mi casa y ahí me gustaría crecer, pero si no es así intentaré triunfar en otro lado. Ese es mi sueño", dijo este mismo curso en el diario AS.

Pero también ha dejado abierta otras opciones. "Estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, en junio me tocará tomar una decisión y será un gran paso para mi carrera. No he tenido contactos con el Madrid de cara al próximo año, pronto tendremos alguna conversación", dijo el lateral en El Larguero hace tan solo unas semanas.

Quiere ser importante

Lo que ha querido dejar claro el futbolista siempre que ha tenido oportunidad a lo largo de este curso es que allá donde vaya el objetivo es seguir siendo importante. En Dortmund sabe que ese rol lo tiene asegurado. Una tentación a la que se une la alternativa del Bayern Múnich.

La cesión de Álvaro Odriozola no ha cuajado en el Allianz Arena y desde Múnich ven a Achraf Hakimi como la opción perfecta para reforzar el lateral derecho -aunque también puede jugar por la izquierda e incluso en una posición más adelantada-. Tanto uno como otro equipo alemán se mantienen atentos a los siguientes pasos del Madrid.

Este posible movimiento desde la capital española se debe al interés de los blancos en Erling Haaland, delantero noruego del Borussia Dortmund. El equipo aurinegro podría querer sacar tajada de la operación incluyendo el nombre de Achraf en ella. Con todo esto, el defensa se postula así como uno de los grandes protagonistas del tradicional mercado de verano.

[Más información: Achraf y Odriozola, dos jugadores para un puesto en el lateral derecho del Real Madrid]