"Haaland no se fue a la Juventus porque querían que jugase en el filial"

Erling Haaland ha sido el gran protagonista del fin de semana en el que ha regresado el fútbol en la Bundesliga. El noruego ha captado todos los focos en esta vuelta de la competición en una de las grandes ligas europeas. El delantero marcó y asistió en este primer partido de la nueva normalidad en el deporte ante los ojos de todo el mundo, ya que nadie se perdió este inicio.

Su impactante temporada ha causado sensación en los principales clubes europeos y ya no queda equipo sobre la tierra que pueda decir que no le interesa el noruego. Haaland es uno de los objetivos principales de entidades como el Real Madrid, el Manchester United o la Juventus. De hecho, se ha desvelado que el conjunto italiano ya intentó hacerse con el ariete.

Mino Raiola, el agente de Haaland, ha explicado en una entrevista en La Reppublica que la Juventus abordó su fichaje el pasado mercado invernal y que los contactos habían sido bastante avanzados. Todo no llegó a buen puerto por culpa de una única cuestión. El conjunto turinés quería que el noruego jugase en el filial.

Haaland marca el primer gol de la Bundesliga tras la crisis del coronavirus EFE

Raiola ha incidido en la idea de que si Haaland se vuelve a mover, será para seguir siendo protagonista. El delantero no va a ir a ningún lado donde no pueda ser titular, así que sus pretensiones cuando se abran las negociaciones no solo serán económicas, también se valorarán las opciones que permitan seguir creciendo a una de las mayores promesas del fútbol mundial.

