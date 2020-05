Óscar Rodríguez 'revienta' el mercado: hasta 13 equipos preguntan por el canterano del Madrid

El mercado de fichajes sufrirá cambios a corto plazo por culpa del coronavirus y los clubes ya estudian fórmulas y sus posibilidades para reforzarse y sacar el mayo rédito posible a sus efectivos. En caso del Real Madrid, el foco está puesto sobre los cedidos, los cuales algunos podrían incorporarse a la plantilla blanca el curso que viene (Achraf y Odegaard) o dar dinero para asumir otras incorporaciones. Incluso los trueques ganan peso en este nuevo mercado.

Uno con los que todavía no se sabe qué hacer es Óscar Rodríguez. Su rendimiento en estos dos últimos años en el CD Leganés ha sido muy bueno y ha cumplido el objetivo de la cesión, que no era otra que seguir con su crecimiento. Esta temporada ha dado un paso hacia adelante, sumando 7 goles y 2 asistencias en los 26 partidos de Liga que ha jugado hasta el momento del parón. Su evolución no ha pasado desapercibida.

Una gran cantidad de equipos se han interesado en Óscar Rodríguez, tal y como señala Onda Cero. En total serían trece equipos los que han llamado a la puerta del Real Madrid preguntando por su canterano, una vez termine su préstamo en el equipo que dirige Javier Aguirre.

Óscar Rodríguez, celebrando un gol esta temporada Instagram (oscar_rodri10)

De La Liga al resto de Europa

La cadena de radio ha dado hasta el nombre de algunos de los equipos que quieren a Óscar de cara a la próxima temporada. Se encuentran un total de ocho escuadras de Primera División, que le permitirían seguir creciendo en un entorno que conoce. Pero también los hay de fuera de La Liga, que podrían suponer una aventura diferente para el jugador. Es el caso de la Lazio, en Italia; el Schalke 04, en Alemania o el Sporting de Portugal.

