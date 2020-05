Ánder Herrera: "Si sale Mbappé será para ir al Real Madrid, pero quiero que se quede conmigo"

La Ligue-1 ha finalizado. El PSG ha acabado como campeón y ahora se encuentra a la espera de saber si se reanudará la Champions League y de ser así, cuándo volverá la máxima competición continental. Sobre todo ello ha hablado Ánder Herrera en la Cadena COPE.

"Me gusta ganar en el campo porque ganar así te da tristeza, es muy light", ha asegurado el centrocampista, quien además ha revelado que el vestuario del Paris Saint-Germain lo celebró con "mensajes por el grupo de WhatsApp del equipo". Sobre cómo prepararán la vuelta de la Champions League si la competición continental se reanuda ha dicho que el plan es "jugar amistosos entre equipos franceses",

También ha hablado sobre la polémica celebración del pase a los cuartos de la Champions, cuando imitaron el festejo de Haaland: "En la ida lo celebraron públicamente y pusieron un par de tuits desafortunados en la cuenta oficial lo que nos dolió en el orgullo diciendo que no compraban súperestrellas si no que las creaban. No es bueno hacer enfadar a Neymar y Mbappé".

Mbappé, Neymar... El PSG al completo se burló de Haaland

Precisamente, también ha comentado los rumores que unen a las dos estrellas del PSG con Real Madrid y Barcelona: "Mbappé y Neymar siguen en el PSG y más con la situación que estamos viviendo. Estuve cenando con Neymar antes de la cuarentena y le vi muy volcado con el proyecto, me dijo que nunca había estado tan feliz en París".

"El proyecto del PSG es para que ambos se sientan realizados en París. Todo hace indicar que si salen, uno sea al Madrid y otro al Barça pero quiero que se queden conmigo", ha reconocido también Ánder Herrera.

Confinamiento en Zaragoza

El futbolista ha hablado sobre cómo está pasando el confinamiento: "Empecé en París porque allí al principio se podía hacer deporte, cuando lo prohibieron me dieron permiso para volver a Zaragoza".

[Más información: El presidente del Lyon 'anuncia' la fecha de la vuelta de la Champions League]