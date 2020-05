Theo Hernández: "¿Ser como Bale? Veremos qué depara mi futuro"

Theo Hernández va camino de cumplir un año en el Milán. El jugador de origen francés criado en España abandonó la disciplina del Real Madrid el pasado verano y ahora disfruta sin tanta presión en el club de la región de Lombardía. El lateral es indiscutible en su posición en el equipo de Stefano Pioli y ahora cuenta con la confianza de su entrenador.

El hermano de Lucas Hernández ha valorado en una entrevista en La Gazzetta dello Sport su juego y se ha comparado con la progresión que hizo Gareth Bale partiendo como lateral para convertirse en un extremo. "¿Ir de atrás hacia adelante como él? Todavía soy muy joven y tengo espacio para crecer... Veremos qué depara el futuro. Aquí tengo todo lo que necesito para hacerlo bien, depende de mí y de mi trabajo", sentenció el jugador del AC Milan.

Eso sí, el lateral no siente que ya sea un líder del equipo y que aún le queda mucho trabajo por delante para ganarse ese papel. "Todavía necesito muchos partidos y, sobre todo, más experiencia para poder decir que soy un líder. Me siento importante en un gran equipo y esto me llena de confianza", resaltó Hernández.

Theo Hernández durante un partido con el Milan Instagram (@theo3hernandez)

Theo llegó a Milán este pasado verano y ya se considera adaptado al nuevo club. "Ha sido un año muy importante para mí. Me adapté muy rápidamente a una nueva liga y a la presión de un gran club. La confianza del personal técnico, la ayuda de mis compañeros y el afecto que me dan nuestros fanáticos son fundamentales", aseguró el canterano del Atlético de Madrid.

Sobre la idea de que no se pudiera volver a jugar esta temporada, Hernández rechaza ese pensamiento. "No quiero imaginar esta posibilidad, es necesario comenzar de nuevo. Nos gustaría volver al campo. Queremos devolver a nuestros seguidores la alegría de animar y emocionarnos por nuestra camiseta y nuestros éxitos. Queremos participar activamente en la reapertura del país, como el resto de los trabajadores que han regresado para cumplir con sus obligaciones, incluso asumiendo riesgos. El fútbol puede ayudar a volver a la normalidad", explicó el hispano-francés.

