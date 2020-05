Marcelo disipa los rumores de su salida: "Ni el Real Madrid me dejaría, ni yo me quiero ir"

Marcelo ha dejado claro su futuro. El brasileño quiere quedarse en el Real Madrid hasta el final de su contrato. El lateral ha manifestado su agradecimiento a la Juventus por mostrar interés en su fichaje, pero ha aclarado que ni quiere irse, ni cree que le dejarían irse. El segundo capitán del club blanco ha hablado con Fabio Cannavaro en un directo en Instagram donde ha hablado sobre lo que pasará los próximos años.

"Yo no quiero salir y creo que el Madrid no me dejaría. Aquí estoy muy bien. Desde que he llegado aquí con mi familia, tengo una historia increíble. No sé si es verdad de que la Juve me quiere, la verdad", explicó Marcelo.

"He escuchado aquí hace dos años que había firmado con la Juve, que tenía puesta la camiseta de la Juve, que no vivía sin Cristiano… La gente se inventa muchas cosas. Me parece bien que he visto algunos aficionados de la Juve que les gustaba", expresó un poco molesto el capitán del club blanco.

Marcelo disparando a portería REUTERS

Marcelo reconoció que no sabe cuándo regresará La Liga y si se podrá terminar la temporada: "No sé cuando empieza La Liga, no se sabe nada. Estamos esperando a ver cuándo podemos entrenar con el grupo". Espera que a su regreso el Real Madrid recupere un jugador de la calidad de Eden Hazard. "Creo que ya está bien. La lesión llegó en una pierna en la que tenía ya un problema. Es muy top, la velocidad a la que hace las cosas es muy diferente al resto. Estaba bien, pero la lesión fue una pena. Ahora va a volver", destacó.

Cristiano y Messi

Marcelo no se pronunció a la hora de elegir al mejor entre Cristiano y Messi. "No puedes decir quien es mejor, yo he jugado diez años con Cristiano y la motivación que te da dentro del campo es única, cómo te lleva arriba. Messi está parado y de la nada construye gol", destacó.



El brasileño también elogió a Zinedine Zidane: "La gente pensaba que no podría manejar el vestuario del Madrid con tantos pesos gordos y lo ha hecho increíble. Cuando legó estábamos en un momento muy duro, no ganábamos casi nada, y con trabajo y humildad, solo eso, entendiendo a los jugadores, hemos conseguido mucho. No nos olvidamos del trabajo muy grande anterior que hizo Ancelotti".

Vinicius y Rodrygo

También elogió las virtudes futbolísticas de sus compañeros y compatriotas Vinicius Junior y Rodrygo, dijo que "llegará su hora" y desveló que les aconseja que cuando entran al área den el balón al francés Karim Benzema.



"Vinicius es explosión total, tiene un regate increíble, se nota que viene del fútbol sala, con velocidad, y el balón siempre lo lleva pegado. Me recuerda a Robinho, pero tiene más velocidad", analizó. "Rodrygo es calma, siempre tranquilo, parece que lleva diez años jugando, es inteligente. A los dos les digo, tranquilos, vuestra hora llegará, ahora dadle el balón a Benzema, que mete goles, y ya está", bromeó con el exjugador italiano Fabio Cannavaro.

Marcelo también le explicó al que fuera central cómo ha encarado el confinamiento en Madrid por la pandemia del coronavirus y las dificultades por las que está pasando la ciudad. "Yo salgo solo una vez al día con mis cuatro perros. La gente aquí lo está respetando mucho, pero ha sido muy duro. Infelizmente, hay muchas muertes. Hay que quedarse en casa, ahora salir un poco a las horas que dejan. La gente no esperaba que fuese tan duro. El mundo se ha parado y el momento es muy duro, pero quedándome en casa he visto cosas que puedo hacer, estar más con mi familia, leer libros y hacer meditación, que nunca en mi vida lo había hecho", señaló.



