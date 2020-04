Hierro propuso al Real Madrid el fichaje de Nesta

No todos los futbolistas pueden acabar vistiendo la elástica blanca, pero sí son varios los que en algún momento de sus carreras son vinculados con el Real Madrid. En Italia hay ilustres nombres como el de Totti o Del Piero que en su día fueron relacionados con el club de Concha Espina y a ellos se suma ahora otro.

Alessandro Nesta, el que fuera capitán de la Lazio y también doble campeón de Europa con el Milan, así como campeón del mundo con la selección de Italia en el año 2006, ha protagonizado un directo en Instagram en el que ha confesado que en el 2000 Fernando Hierro le propuso fichar por el Real Madrid.

El ofrecimiento del que fue uno de los pesos pesados del vestuario merengue en aquella época llegó después de enfrentarse a Nesta en un partido amistoso. "No quería irme de la Lazio por ninguna razón, en ese momento no quería ir a ningún lado. Una vez hicimos un amistoso en España contra el Real Madrid. Al acabar el partido, en la zona de los autobuses llegó Fernando Hierro y me dijo, 'tú tienes que venir al Real Madrid, ¿qué haces en la Lazio?", ha afirmado el italiano.

Fernando Hierro levanta La Novena del Real Madrid EFE

Una salida dolorosa

La Lazio vivió una dura crisis económica al principios de siglo, algo que desencadenó en la salida de Nesta. "Luego pasó de todo, una crisis tan grande que fui vendido al Milan. Y al final estoy agradecido porque el Milan me permitió imponerme en Europa también, hicimos grandes cosas", ha asegurado.

[Más información: El gobierno de Italia pone fecha para el regreso a los entrenamientos de grupo]