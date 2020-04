Villa: "Valencia y Real Madrid negociaron por mí dos años, pero no se dio"

David Villa colgó las botas el pasado 2019 después de una última etapa en el fútbol en el Vissel Kobe de Japón. El actual máximo goleador histórico de la selección de España pudo haber tenido una carrera muy diferente de haber acabado fichando por el Real Madrid.

El interés del conjunto blanco fue real y también la disposición del delantero, que luego jugó en Barcelona o Atlético de Madrid, por fichar por el club de Concha Espina. Sin embargo, durante un encuentro con Dj Mariio, el ya exfutbolista ha señalado que aunque hubo negociación "no se dio".

"No se dio. Sobre esos cinco o seis años de mi carrera, que fue donde más eco tuve tanto a nivel nacional (Madrid y Barça) como internacional con clubes de la Premier, había muchas ofertas. Yo pertenecía al Valencia. Dije que saldría cuando ellos quisieron. No se dieron las circunstancias. Tiene que haber la voluntad de los dos clubes y el del jugador, ningún año de los dos que hubo negociaciones se acabó dando esta situación", ha señalado Villa.

David Villa volvió a disputar minutos con España tres años después / Reuters

También ha hablado de su decisión de abandonar el fútbol en activo: "Mi perspectiva, cuando me retiré, no era estar en este momento como estamos. Una de las razones por las que me retiré era para tener más libertad, estar en casa... Fue una decisión muy meditada, no hay por qué pensar en la vuelta atrás. Tengo que disfrutar de esta nueva aventura".

Dj Mariio le ha preguntado por qué es tan querido en España: "Nunca me ha gustado la polémica. He tenido varias dentro del campo pero nunca fuera. Me gusta que el fútbol quede dentro. He sido un jugador con carácter, pero fuera nunca he sido polémico. Por otro lado creo que me quieren porque en todos los clubes donde he estado he dado el máximo. Lo más importante siempre es dar el cien por cien y por eso la gente siempre me ha visto que he dado el cien por cien".

Neymar y el Barcelona

"Sería bueno para el Barça. Él nos hizo muy felices en el Barça. Sí veo la posibilidad de que vuelva, pero para que se den las circunstancias no es sencillo. Es uno de los mejores del mundo, encajaría en cualquier equipo pero más en el Barça donde ya le hemos visto encajar a la perfección", ha afirmado.

