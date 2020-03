"Sé qué vida tuvo Jovic y hace el cien por cien para arruinar su carrera"

Luka Jovic pasa por un momento muy complicado. Si en su primer año con el Real Madrid no le han salido las cosas, los problemas se le han ido multiplicando fuera de los terrenos de juego. En las últimas semanas ha estado en el foco de la polémica por su viaje a Serbia y su incumplimiento de la cuarentena su país en plena crisis del coronavirus.

Las críticas le han llovido de todos lados en su país, incluyendo a las grandes autoridades serbias. A ellas se les ha sumado ahora uno de los que era sus principales defensores en cuanto a lo deportivo, un viejo conocido también en el fútbol español. Dragoslav Stepanovic, exentrenador del Athletic entre otros, ha dado una entrevista al diario Kurir en la que ha cargado contra su compatriota por su actitud.

"Es el único hombre que hace el cien por cien para arruinar su carrera", ha dicho Stepanovic, quien en el pasado había entrado con el seleccionador serbio por olvidarse de Jovic. "Trabaja contra sí mismo", añadió.

Jovic, en Valdebebas Instagram

"Tuvo suerte de que Adi Hütter le diera una oportunidad en el Eintracht y luego hizo la mayor transferencia en la historia de Serbia y se fue al Real Madrid. No puedo creer lo que el chico se está haciendo esto a sí mismo", señaló.

El viaje de Jovic a Belgrado y la ruptura del aislamiento impuesto en su país han hecho que Stepanovic estalle: "Leí los medios en Serbia y sé qué vida tuvo, que de niño dormía en su automóvil con su padre para esperar hasta la mañana para entrenar. Qué sacrificio hizo... Y luego esto", se lamentó.

"No sé, Luka obviamente no piensa en sí mismo. Cuando te dicen que es una prohibición, ¡finges que no entendiste nada! Será mejor que se calle, no hablar. No puedo creer que haya hecho algo como esto", concluyó.

