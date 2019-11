El vestuario cierra filas con Bale y el Real Madrid le apoya para recuperarle

La situación de Gareth Bale en el Real Madrid es muy complicada, pero desde el club y la plantilla se han propuesto intentar animar al galés para recuperar su mejor versión. La mira está puesta en los intereses del equipo, y para ello saben que el delantero tiene calidad suficiente, si él quiere, como para aportar de forma positiva a la dinámica de Zidane.

Si alcanza su mejor versión el conjunto blanco gana un activo muy importante en materia ofensiva, ya que el atacante es una de las mayores bazas del técnico francés en la delantera. Su incidencia en el equipo cuando ha rendido a buen nivel ha sido clave para la consecución de títulos en Concha Espina, sobre todo durante las finales.

Tras la polémica celebración en la que Bale celebró la clasificación de su selección a la Eurocopa 2020, con una bandera con el ya icónico lema "Galés, golf, Madrid", el club ya le arropó. El mensaje iba destinado a los medios de comunicación, aunque la afición merengue no lo entendiera así y le brindara una sonora y constante pitada durante los poco más de 23 minutos que estuvo sobre el campo en la victoria por 3-1 contra la Real Sociedad.

Gareth Bale calienta antes de saltar al campo REUTERS

"Espero que esto no se perpetúe en la temporada. Queremos que la afición esté con nosotros del inicio al final, pero no podemos controlar eso. El público tiene derecho a hacer lo que quiera, pero yo pido que aplaudan a todos. Yo me quedo con el juego y la victoria. Y Gareth ha entrado bien al partido", espetó Zidane en rueda de prensa tras el partido.

Regreso de Bale

Ante los donostiarras Bale reapareció después de un mes y medio sin jugar. La última vez fue contra el Granada en Liga, el pasado 5 de octubre, ya que en Champions solo jugó en el debuto merengue en Europa contra el PSG. Sus problemas físicos le han lastrado, pero su reaparición con Gales en el último parón de selecciones avivó la polémica con la parroquia merengue.

Bale y Odegaard en el Bernabéu EFE

El vestuario del Real Madrid ha decidido cerrar filas con Bale y este sábado lo escenificó en el césped del Santiago Bernabéu. Tras el gol de Luka Modric, jugada en la que había participado el gales aliándose con Benzema, Valverde y Casemiro se apresuraron a felicitar al ex del Tottenham antes que al propio autor del tanto. Una instantánea a la que poco a poco se fueron uniendo todos los madridistas sobre el campo.

Controversia con la afición

La única tregua real que si hubo en el partido fue cuando el de Cardiff mostró su sacrificio defensivo sobre el terreno de juego, trabajando cuando el equipo no tenía la pelota. En ese momento recibió aplausos del público, aunque la controversia seguía sobre la mesa.

Gareth Bale entra en sustitución de Rodrygo Goes REUTERS

La protección de la plantilla al jugador ha quedado patente sobre el verde, pero también fuera de él. Tras el partido, jugadores como Valverde declararon que Bale tenía su respeto, mientras que otros como Varane también le brindaron su apoyo: "El público puede opinar, pero en el campo le he visto bien".

El fin radica en la posibilidad de contar con el mejor Gareth de cara a la fase decisiva de la temporada. De hecho, contra la Real Sociedad ya estuvo a punto de empezar a reconciliarse con la grada con un golazo al final del partido. Consiguió irse de sus marcadores en línea de fondo y rematar por debajo de las piernas de Remiro, aunque finalmente todo quedó en anécdota.

