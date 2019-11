Benzema: "El Madrid es el mejor club del mundo"

Karim Benzema es el futbolista más en forma del Real Madrid esta temporada. El delantero francés acabó siendo el mejor el pasado curso y ha comenzado la 2019/2020 con el mismo sobresaliente rendimiento. El '9' blanco ha sido elegido por los aficionados como el mejor futbolista del mes de octubre del equipo y ha hecho unas declaraciones tras recoger el galardón.

"Me hace muy feliz porque el Real Madrid es el mejor club del mundo y además me da mucha confianza para trabajar y hacer más cosas en este club", ha asegurado un Benzema que pone de relieve el trabajo del resto de sus compañeros y, en especial, de la defensa y Courtois: "No encajar goles significa que trabajamos juntos y tenemos la misma idea de ir al máximo nivel en cada partido. Es muy bueno para todos, pero debemos continuar con esta dinámica positiva y hemos de trabajar más".

El futbolista galo no es solo el jugador más en forma de la plantilla madridista, sino que además no hay ningún otro que haya marcado más goles en La Liga en lo que va de curso. Karim es el actual pichichi y ya ha superado distintas marcas históricas del club como la que ha batido de Puskas o Di Stéfano.

Karim Benzema

Imparable

A sus 32 años, cumplirá 33 el próximo mes de diciembre, Karim Benzema vive una segunda juventud. Rivales y compañeros se rinde ante él, mientras que en Francia se ha reabierto un viejo debate sobre su ausencia en la selección gala. Su buen momento no pasa inadvertido para nadie y todo apunta a que este gran momento en lo profesional -además de en lo personal- va camino de prolongarse mucho tiempo. Una gran noticia para él y también para el Real Madrid de Zinedine Zidane.

