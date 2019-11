Benzema, a por otro doble-doble: líder en goles y asistencias de la plantilla

No hay muchos jugadores en la historia del Real Madrid que se les pueda denominar líderes. A bote pronto, echando la vista para atrás, surgen nombres como Paco Gento, Alfredo di Stéfano, Hugo Sánchez, Emilio Butragueño, Raúl González, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. Pero hay uno que, aunque en su trayectoria siempre ha sido muy discreto, está ganando peso sobre la plantilla actual.

Sin querer hacerle sombra a Ramos, la figura de Karim Benzema ha cogido una trascendencia desde la salida de Cristiano Ronaldo a la altura de los mejores jugadores. Esta temporada es el máximo realizador, como se le pide al delantero del Real Madrid, y es también el máximo asistente, porque no ha perdido ese carácter generoso y mágico que siempre le ha rodeado. Si sigue a este ritmo, usando el símil baloncestístico, va camino de un nuevo doble-doble.

Mr. doble-doble

Y es que no es algo fácil de conseguir. Hay muchos de los mejores delanteros en la historia que no llegan a las diez asistencias en una temporada. Igual que hay muchos grandes asistentes que no llegan a los diez goles. Benzema combina su nuevo gen goleador que la temporada pasada le llevó hasta los 30 goles con su carácter creativo para ser trascendente dando el último pase.

Karim Benzema celebra el quinto gol del Real Madrid al Galatasaray, el segundo suyo REUTERS

El francés suma nueve goles y cinco asistencias después de 14 partidos en esta temporada. Si nada se tuerce, va a ser muy difícil que no alcance su tercer doble-doble consecutivo. El año pasado conseguía esos 30 goles que se comentaban y añadió 11 asistencias para redondear su año. En la 2017/2018 firmó 12 tantos y repitió los 11 pases de gol para poner la guinda de una temporada increíble.

Líder espiritual

Benzema ha cambiado su actitud en las últimas cinco temporadas. El hecho de estar en la sombra de otros grandes jugadores como Cristiano, Gareth Bale, Luka Modric y el propio Ramos, le hacía tener una imagen hacia el madridismo más despreocupada, como si no se implicase con el equipo tanto como los otros. Pero la confianza de Zinedine Zidane y, sobre todo, la que siempre le ha mostrado Florentino Pérez, le han hecho ponerse una mochila de responsabilidad y ser la cara del club incluso cuando las cosas no van bien.

Este pasado miércoles se le vio arropando especialmente a Rodrygo Goes. Cuando el brasileño estaba haciendo historia con su hat-trick, el francés salió en todas las fotos junto a él sabedor de lo que estaba haciendo, ya que él salió del cascarón en Lyon de una forma similar. Y qué buena noticia para el madridismo es tener sobre la cancha a líderes como él y, sobre todo, como el gran estandarte del club blanco de esta década Sergio Ramos.

Rodrygo Goes y Karim Benzema Reuters

Mejor que Cristiano

Al final el vacío de Cristiano Ronaldo no se ha logrado suplir desde su salida del Real Madrid. Por lo que Karim Benzema no puede librarse de esa odiosa comparación ante uno de los mejores jugadores de la historia. Siendo el galo el mayor socio del portugués durante su etapa en el Madrid, ahora le toca al delantero blanco ser referencia y competir en Europa contra él.

Pues esta temporada Benzema suma mejores números que Cristiano a estas alturas. Los nueve goles y las cinco asistencias superan con creces a los seis tantos y los dos pases de gol que acumula el luso. El delantero de la Juventus solo ha jugado un partido menos que el del Real Madrid por lo que la diferencia, sobre todo siendo el astro del conjunto italiano de quien se trata, no es tan grande.

La temporada pasada no fue la mejor a nivel colectivo para el madridismo. Los blancos cosecharon un título, pero fracasaron en la consecución de los otros tres principales. Pero hubo una gran victoria, que fue la de la transformación de Karim Benzema en un líder.

