El Real Madrid llegó al Santiago Bernabéu con el objetivo de encarrilar el pase a los octavos de final, pero con algunas dudas respecto a la puntería tras empatar a cero contra el Betis el pasado fin de semana. Sin embargo, el equipo blanco mostró su mejor cara con un Rodrygo en plan galáctico.

Goleada contra el Galatasaray con seis goles, tres de ellos por el joven futbolista de 18 años. Una actuación estelar que no ha pasado desapercibida para un Zinedine Zidane que ha analizado ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos.

Zidane: "Esto es solo el principio de Rodrygo, ojalá siga así"

Rodrygo

"18 años tiene. Nos alegramos por él. Cuando tiene oportunidad de jugar lo hace y lo hace bien. Sabemos de su calidad, pero hay que estar tranquilos y no meter presión. No me sorprende nada de él. Todos, sus compañeros también, saben la calidad que tiene. Por los tres goles podemos estar un sorprendidos, pero está contento, esta alegre y esa alegría se nota".

Contento por el partido

"Lógicamente podemos estar contentos. Portería a cero, marcando goles... A veces con cuatro goles te puedes relajar y hoy no lo hicimos. Al final conseguimos un partido completo".

Rodrygo, no es una sorpresa

"No estoy sorprendido por eso, porque es un jugador de calidad. Ha venido aquí para hacer lo que está haciendo. Es solo el inicio, ojalá pueda seguir así. Hay que estar tranquilos con él, sin meter mucha presión".

Convocatoria de Colombia y Gales

"Veremos cómo van a estar este fin de semana. Para el de hoy no estaban. Que convoquen a James y Gareth no me sorprende. Si van a jugar allí, lo veremos".

Butragueño y Rodrygo

"Puede ser... A Emilio le vi jugar, pero más tarde, no a sus 18 años. Todos sabemos la carrera que hizo Emilio en el Real Madrid, además le he visto hablar de él. Espero que siga la carrera -Rodrygo- de Emilio en el Madrid".

Rodrygo Goes celebra uno de sus goles al Galatasaray REUTERS

¿Qué destaca de Rodrygo?

"Es un poco de todo. Por destacar algo, su inteligencia. Él quiere aprender, quiere mejorar. En el sentido de que técnicamente es muy bueno. El físico aún tiene que mejorar. Es listo, como tú dices. Él mete momentos de pausa en su juego cuando lo necesita el equipo. Técnicamente... él sabe hacer todo con el balón".

Fede Valverde

"Sabemos que Fede tiene calidad. Había que darle la posibilidad de jugar más y ahora lo está demostrando. Cada vez que tiene oportunidad, lo hace bien. Al final, cuando sacamos a Casemiro, se ha metido ahí defensivamente y lo ha hecho muy bien. Normalmente va más adelante. Pero se ha quedado box to box y lo ha hecho perfectamente".

Molestias de Marcelo

"Ojalá sea poca cosa. Él dice que es poca cosa. Veremos qué nos dicen mañana los doctores".

Toni Kroos

"Tiene mucha calidad, sobre todo con el balón. Tiene mucha lucidez en su juego y sabe siempre qué hacer con el balón. Igual que Modric o Isco. Estamos contentos con su nivel. Hoy todos han sacado su mejor versión".

Benzema celebra su gol al Galatasaray con Carvajal y Varane REUTERS

Benzema supera a Di Stéfano

"Sus números hablan por él. Yo lo digo desde hace mucho. A quien le gusta el fútbol, sabe de la calidad de Karim. Es un jugador importante para un equipo. Para asociarse y lo hace muy bien. Al final, no ha cambiado nada desde que no está Cristiano, solo que él está más maduro. Es padre y le han pasado muchas cosas últimamente. Eso se ve en el campo. Estoy muy contento por él, es cierto que ha superado a una leyenda como Di Stéfano. Para mí es algo alucinante. Simplemente disfrutamos y le aprovechamos todos. Es algo muy bueno, sinceramente".

¿Alivio por el set?

"Creo que aquí nunca hay un alivio completo. En Turquía no pudimos marcar muchos goles y hoy sí. No es alivio, es satisfacción. Dentro de tres días podemos perder y todo será malo. Lo que tenemos que hacer es disfrutar y a partir de mañana pensar en el próximo partido".

[Más información: Rodrygo 'Goles' se consagra con un hat-trick en Europa y el Real Madrid de Zidane ya enamora]