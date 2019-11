Vinicius, Odriozola y Brahim: los 'condenados' por Zidane tras el caos del Madrid en Mallorca

Esta temporada Zinedine Zidane cuenta con una plantilla de 26 jugadores. Pero los primeros meses de la temporada están dejando claro algunos casos en los que el francés ha perdido la confianza ahora que se está llegando a superar el primer tercio de la campaña. Una nueva convocatoria del entrenador blanco ha dejado clara una tendencia que se inició con la última derrota del equipo blanco en LaLiga.

Las últimas listas de Zidane han hecho evidente que hay tres jugadores que no van a tener tanta continuidad como podían esperar durante el año futbolístico. Vinicius Junior, Álvaro Odriozola y Brahím Díaz han pasado a ser poco trascendentes en las alineaciones, en el banquillo y en las convocatorias. Sobre todo en el caso de los últimos dos que se han quedado fuera por tercera vez consecutiva.

Vini pierde galones

El brasileño no ha comenzado con el mejor de los pies esta temporada con Zidane. El ex del Flamengo parecía coger la titularidad que dejó Gareth Bale con su lesión, pero su falta de acierto hacia puerta le dejó muy tocado hasta el punto de que el técnico francés ha ido reduciendo su influencia en el equipo.

Después de conseguir ese gol que se viralizó por romper a llorar, Vinicius se perfilaba para seguir con su progresión y dejar atrás los problemas con el gol. Pero ese encuentro de la jornada nueve de LaLiga ha provocado que fuera suplente ante el Galatasaray y el Betis y que se quedase fuera de la lista ante el Leganés y, ahora, ante los turcos para recibirles en el Santiago Bernabéu.

Vinicius, en el banquillo del Santiago Bernabéu REUTERS

Quizás una de las razones sea la presión que siente Vinicius por no encontrar facilidad a la hora de hacer gol y lo que se le requiere tras una muy buena temporada el año pasado. Pero la realidad es que Rodrygo Goes le ha pasado por la izquierda y sin intermitente. Su compatriota está marcando y parece más enchufado este año que el '25' de los blancos.

La roja de Odriozola

Álvaro Odriozola arrancó la temporada siendo importante. La baja de Dani Carvajal en la primera jornada le daba una gran oportunidad para ganarse la confianza de Zidane, pero un error en los primeros minutos provocaría un gol de Iago Aspas. El VAR le salvó, pero iba a ser el reflejo de la poca suerte que está corriendo.

Si bien es cierto que contra el Granada tuvo una gran actuación, esa ha sido de las últimas convocatorias con la primera plantilla. El vasco fue expulsado ante el Mallorca dejando al equipo con diez. Pero antes había sido el responsable de que Lago Junior encajase el único gol del encuentro.

La expulsión de Odriozola ante el Mallorca

Odriozola suma seis convocatorias en 16 partidos, ausente en las últimas tres: una por sanción y las otras dos por decisión de Zidane. Ya la temporada pasada Lucas Vázquez fue una opción para el lateral derecho que gustaba al francés, por lo que el ex de la Real Sociedad tendrá que remar mucho para recuperar una posición de privilegio en la plantilla blanca.

Brahim Díaz, la incógnita

El malagueño inició su primera temporada completa en el Real Madrid lesionado. Unas dolencias musculares justo al inicio de la pretemporada evitarían que completase ningún amistoso después de recaer justo cuando se pensaba que volvería.

Brahim volvería a trabajar en el mes de septiembre y, tras el parón de selecciones, iría a sus primeras convocatorias y sería en Mallorca donde tendría sus primeros y únicos minutos hasta la fecha. De hecho le hicieron un posible penalti que el colegiado no pitó.

El joven centrocampista no ha vuelto a sufrir ningún problema físico, pero no ha vuelto a ir a ninguna convocatoria. Este verano rechazó salir cedido y parecía contar con la confianza de Zidane, pero la realidad que se presenta no deja nada clara su situación.

