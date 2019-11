Valverde: "Siempre que juego con el Madrid hay un cosquilleo en la barriga"

Fede Valverde es una de las revelaciones de esta temporada. El uruguayo ha irrumpido en el once titular del Real Madrid y no pierde la oportunidad de demostrar su talento y calidad en cada partido. Zinedine Zidane ha depositado su confianza en el joven futbolista y este ha respondido a lo grande.

El centrocampista consideró que es algo "increíble" jugar con 21 años en un club tan grande y con tanta historia. "Estoy con muchas ganas y voy a seguir luchando para conseguir títulos. Cuando era pequeño soñé con jugar aquí y ganar la Champions. Ahora trato de aprovechar las oportunidades, escuchar los consejos de mis compañeros y disfrutar el momento", manifestó en el programa 'Real Madrid Conecta', de Realmadrid TV.

Valverde ha confesado que cuando se pone la camiseta blanca siempre hay "un cosquilleo en la barriga" y cree que siempre tiene que estar porque es "bonito". "Recuerdo una anécdota antes del derbi contra el Atlético. El entrenador había dado el once y estaba yo. Casemiro se acercó a mí y me dijo que si estaba nervioso y me miré la mano y estaba temblando", reconoció.

Fede Valverde, durante un partido de la Champions EFE

"Modric o Kroos me arroparon desde el principio y eso me halaga mucho. Hoy ya comparto bromas pero al principio les tenía mucho respeto. Los siento como hermanos mayores por cómo me aconsejan y me tratan. Son personas ejemplares y siempre les estaré agradecido", indicó.

También afirmó que aprende de todos y que cada jugador tiene una historia dentro del club. Valverde apuntó que los jugadores se acercan a aconsejarte y a escuchar, como Casemiro al que admira mucho y siempre estará agradecido. "Es como un padre para mí. Es divertido entrenar con mis compañeros. Siempre destaco a Sergio por su fuerza como capitán y voz de mando, además de tener siempre una sonrisa", añadió.

Un Mundial de Clubes muy especial

Acerca de su debut, el joven confiesa que "no podía creerlo" y que "no entendía nada" pero que jamás olvidará ya que le tiene que servir de motivación. "El Mundial de Clubes fue el primero y va a ser el primero de muchos. Gané un título con gente que hace años veía por televisión. Me encantaría poder estar muchos años aquí y lograr muchos títulos tanto por el club como por mí", aseguró sobre su primer título con el Real Madrid.

Valverde valoró el papel de Zinedine Zidane: "Me ayuda a sacar lo mejor que tengo, a no esconderme, a demostrar por qué el entrenador me pone. Le agradezco por los consejos que me da al igual que al resto de compañeros. Que Zidane hable de mí bien me parece estupendo".



Por último, el uruguayo analizó sus metas: "Primero seguir creciendo como persona y como jugador. Con este escudo no puedes conformarte. Gané un Mundial de Clubes y quiero ganar todo lo que venga. Queda mucho por recorrer".

[Más información en: El Madrid es otro sin Valverde: su importancia vital para Zidane]