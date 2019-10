Hazard: "No es fácil llevar el '7' del Real Madrid después de Cristiano Ronaldo y Raúl"

Hazard ha sido el protagonista de un nuevo programa de Campo de Estrellas, espacio emitido en Realmadrid TV. El futbolista belga llegó el pasado verano al Santiago Bernabéu para convertirse en el nuevo galáctico del club blanco y unos meses después continúa con su puesta a punto para alcanzar su cien por cien.

El '7' del Real Madrid ha hablado sobre cómo se fraguó su fichaje, así como de la figura de Zinedine Zidane, con el cual se siente feliz de poder aprender a su lado. Eden Hazard ha revelado que también habló con Luka Modric, pero también ha realizado un resumen de su vida y ha apuntado su gran sueño: ganar la Champions League.

Zidane

"Si te gusta de verdad el fútbol, te tiene que gustar Zidane, seas o no madridista. Cuando era niño, para mí Zidane era el mejor. Yo quería ver a Zidane haciendo cosas, pases, regates... En una entrevista a la prensa Zidane dijo que me ficharía con los ojos cerrados. Mi padre me dijo que siguiese trabajando para llegar al Real Madrid. Cuando Zidane se retiró no pensaba que iba a ser entrenador tan rápido. Y ahora estamos los dos juntos. Aprender al lado de mi ídolo me hace feliz. Es honesto, sabe lo que el jugador necesita y habla cuando tiene que hablar".

Fichaje

"Courtois es alguien a quien conozco bien y en el que confío. Él siempre me decía que era el mejor club. Cuando acabó el Mundial de Rusia quería irme al Madrid, ya había tomado la decisión. No fue posible y me quedé otro año en el Chelsea. Eso me hizo más fácil la salida, el Chelsea lo entendió y me dejó salir. Hablé con Florentino y me dijo que me esperaba en el Madrid. Después también hablé con Luka Modric y sentí que todos me querían ver ya en el Real Madrid. Y por fin se cumplió".

Eden Hazard, en Valdebebas. Foto: Instagram (@hazardeden_10)

Ganar la Champions

"Para mí, como dije el primer día, la Champions League es importante. En Londres solo llegué una vez a semifinales. El Chelsea ganó su única Champions el año anterior a que llegara yo. Es complicado ganar la Champions, pero estoy aquí para ganarla".

Tiempo de juego

"Cuando estoy en el campo no pienso en el 7 que llevo a la espalda. No es fácil llevar ese número después de Cristiano. También lo llevó Raúl... Juego por esta camiseta. Cuando entro al Santiago Bernabéu soy feliz. Es jugar en el mejor club del mundo. Vamos a darlo todo. Al final de la temporada tenemos que levantar algún título. Quiero ganar partidos y que todo salga bien".

Sus padres

"Yo y mis hermanos siempre pensábamos en fútbol y cuando teníamos cinco minutos jugábamos al fútbol. Jugábamos en el jardín y también dentro de casa. Cuando tienes unos padres a los que les gusta el fútbol, a sus hijos les sale natural. Hicimos judo, atletismo y un montón de cosas. Mis padres no me incitaron a jugar al fútbol pero para mí era lo más normal. Si estoy donde estoy es gracias a mi familia y a las decisiones que hemos tomado. Es importante tener a tus padres a tu lado cuando eres inmaduro y yo he tenido esa suerte".

Eden Hazard celebra su gol al Granada REUTERS

Opción con Francia

"Lo hablamos un poco, sobre todo cuando debuté con el Lille, pero yo soy belga e iba a jugar con Bélgica".

'No' al Anderlecht

"El Anderlecht me quiso con 8 o 9 años, pero con tres entrenamientos semanales era difícil conciliar el colegio con el fútbol, así que le dije que no. Con diez años para mis padres lo primero era el colegio porque no sabían si iba a ser profesional".

Infancia

"De niño siempre quieres ganar. Ahora con mis hijos es lo mismo, siempre quieren ganar.Todos los niños quieren ganar cuando juegan. Mis padres siempre me dijeron tú diviértete en el campo. Ahora en el Madrid sigue siendo igual, quiero divertirme. La gente está en el campo para que tú intentes cosas".

14 años y rumbo al Lille

"Entre semana me quedaba allí, iba a clase, entrenaba, jugaba los partidos y me iba a casa. Era igual de importante el colegio como el fútbol. Vi que era el mejor y pensé que quizá tenía talento".

Hazard y Courtois con la selección belga. EFE

Thibaut Courtois

"Le conozco desde hace años y hemos vivido muchas cosas en la selección de Bélgica".

Rudi García

"Me dijo que al fútbol no solo se jugaba con balón, si no también sin él. Cuando me metió en el equipo y empezamos a ganar y a meter goles, ya no me sacó jamás. Tuvimos la suerte de ganar dos títulos".

Su mujer

"Cuando era un chaval no sabía que iba a ser mujer, pero ahora es mi pareja y hemos vivido muchas cosas juntos. El hecho de conocerla tan joven... y cuando empiezas a ganar dinero quieres ir a muchos sitios, pero Natasha me dice que me quede con ella. Cuando estoy en casa pienso en familia y en fútbol y ella me ayuda a mantener el equilibrio. Quiero mucho a mis hijos, como cualquier padre. E intento pasar con ellos tiempo".

Chelsea

"Llegué con 21 años y mis primeros partidos fueron muy buenos. Durante siete temporadas conocí todo, lo bueno y lo malo. Después te quedas con los títulos, que es lo que se recuerda. Mis años en Londres no se me van a olvidar nunca. Tengo muchos y hermosos recuerdos".

