"Christian Eriksen no es tan bueno como para jugar en el Real Madrid"

A pesar de que los principales equipos europeos le siguen, no todos creen que Christian Eriksen esté preparado para jugar en cualquier club. Uno de los que lo piensa es Jamie Carragher. El exjugador del Liverpool cree que su nivel "no mejorará a ningún equipo".

El actual comentarista de Sky Sports comentó durante un programa de la cadena inglesa que "Eriksen es un jugador realmente bueno para el Tottenham, pero no es tan bueno para jugar en el Madrid". Para Carragher, Eriksen "podría ir a cualquier equipo, al PSG o a otro, pero no haría mejor a ese equipo", pero su rendimiento en esta temporada no está a la altura de clubes más grandes.

Los números del danés no son demasiado buenos este año. Suma un gol y una asistencia en 743 minutos. No está teniendo la misma importancia para Pochettino que en la temporada pasada, aunque su relación contractual con los londinenses es una gran razón para que cuenten con él cada vez menos.

