Zidane: "Vinicius tiene mi máxima confianza, es el futuro del Madrid"

El Real Madrid vuelve a la competición después del parón internacional. El conjunto blanco recibe este sábado a las 13:00 horas al Levante en el Santiago Bernabéu y busca la que sería su primera victoria en su casa esta temporada. Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación para analizar toda la actualidad previa al choque.

Vuelta tras el parón

"Pensamos que estamos listos y preparados y pensamos en el partido de mañana".

Croacia forzó a Modric

"No estuve yo ahí con él. Creo que cada uno intenta lo mejor para el jugador. Luka ha tenido dos partidos en tres días y ahora también. No podemos pensar más en eso. Hay que esperar que se recupere rápidamente. El hecho de que esté hoy lesionado y no pueda jugar mañana, hay que aceptarlo".

Zidane: "Vinicius tiene la máxima confianza de su entrenador que soy yo"

Ramos y una retirada en el Madrid

"No voy a contar la historia de Sergio Ramos. Lo que está haciendo ya lo sabe todo el mundo, menos aquellos a lo que no les gusta Ramos. Va a seguir haciendo cosas grandes por el Madrid. Acabará aquí y, con todo lo que ha hecho, no se cansa de darlo todo".

La vuelta de los lesionados

"En el fútbol hay cosas negativas y positivas. Perdemos a Modric. La plantilla es esta. No hay más cambios y somos muchos. Cada uno va a tener la oportunidad de jugar y aportar al equipo. Saldremos con jugadores bien preparados".

Hazard jugará

"Hazard va a estar mañana".

La razón de las lesiones

"No sé cuál es el problema. Todos los clubes tienen problemas en eso, sobre todo al inicio. Teniendo a jugadores internacionales, no paran nunca. Trabajamos bien y confío en los que trabajan aquí porque son los mejores".

El cambio de porteros

"Deseo a Keylor Navas lo mejor, al igual que a Alphonso aquí".

Gareth Bale celebra un gol con Gales junto a sus compañeros Reuters

El cambio de Bale

"Bale es un jugador con una calidad impresionante. Este verano cada uno sabía la situación que había. Pero ahora ya no va a cambiar y hay que tirar para adelante".

Cuenta con todos

"Cuento con los 23 jugadores de campo que tengo y Gareth Bale es uno de ellos. Hoy en día no podemos pensar solo en 12 o 13 jugadores".

Vinicius tiene su confianza

"Vinicius tiene la máxima confianza de su entrenador que soy yo. Eso te lo garantizo. Pero cuento con los 23 jugadores. Vini es el futuro del Real Madrid pero cada cosa lleva su tiempo. Pero a veces no va a jugar. Yo confío plenamente en Vinícius. Cuento con él. Dejar de decir que no".

Falta de centrocampistas

"Lo que tengo es esta plantilla y estos jugadores y confío plenamente en los que tengo. El resto no lo podemos controlar".

Bale no fue el cabeza de turco

"Todos somos culpables de las cosas que hacemos bien y mal. Estamos en el mismo barco y eso no va a cambiar. Pensando en el equipo, cada uno tiene que aportar".

La cuesta de septiembre

"En 21 días tenemos 7 partidos. Vamos a tener que jugar con todos. Las críticas no van a cambiar. Lo que tenemos que cambiar es el resultado de los partidos".

Expectación con Hazard

"Tenemos que ir con calma. Ha estado lesionado tres semanas y ha vuelto hace una semana a los entrenamientos completos. Hay ganas de ver a Hazard, pero tenemos siete partidos en 21 días. Hay mucha expectación y él está preparado. Luego decido yo cómo dosificar los minutos".

