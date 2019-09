La increíble defensa de Cristóbal Soria a Ramos: "¿Cómo van a ser Van Dijk y De Ligt mejores?"

Cristobal Soria relató el pasado jueves en El Chiringuito que le parece algo imposible pensar que centrales como Van Dijk (actual mejor jugador de la UEFA) y De Ligt sean mejores que Sergio Ramos. El colaborador, enfurecido, respondió en el programa.

El ex cuerpo técnico del Sevilla defendió al camero después de Jorge D'Alessandro, colaborador habitual del programa, afirmase que los holandeses están en mejor estado de forma que el español.

Impensable para Soria

"¿Jorge D'Alessando, cómo me puedes decir que es mejor De Ligt y Van Dijk que Ramos? Yo ahora mismo te pongo delante seis fotos de De Ligt y de Van Dijk y nadie sabe quiénes son, ¿cómo me los puedes comparar con Ramos?"

"¿Que me vas a comparar a Van Dijk y De Ligt con Ramos, Jorge? No me vayas a dar la noche maestro, yo no me puedo ir a dormir sin responderte a lo que has dicho".

El argentino le respondió: "No solo lo digo yo, lo dicen periodistas prestigiosos. Aunque Ramos sea el mejor central de la historia del Madrid, ahora mismo no está al nivel de esos dos".

[Más información: "La petición de Alfredo Duro para que Mourinho vuelva al Madrid"]